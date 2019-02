Különös fényezést kapott a Red Bull versenyautója

Az osztrák csapat egy olyan képet közölt, amelyen az autó alapszíne sötétkék, a szponzorfeliratok és a rajtszám viszont túlnyomó részt pirosban pompázik. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan

A holland Max Verstappen zárt kapuk mögött, Silverstone-ban már megtett néhány kört a 2019-es modellel, amelynek motorját a Hondától kapja az istálló, miután tavaly – 12 év után – megszüntette együttműködését a Renault-val.

A 21 éves Verstappen csapattársa az idén a 23 esztendős francia Pierre Gasly lesz, mivel az ausztrál Daniel Ricciardo eligazolt a Renault-hoz.

„Sokat várunk a Hondával való együttműködéstől, de biztosan időre lesz majd szükségünk.

– jelentette ki Verstappen, hozzátéve, hogy „optimista, ugyanakkor realista is egyben”.

A Red Bull 2010 és 2013 között a német Sebastian Vettellel négy egyéni és négy konstruktőri vb-címet nyert, tavaly harmadik volt a Mercedes és a Ferrari mögött.

