Kialakult a nyolcaddöntős párosítás

A sorozat következő fordulójának pénteki, nyoni sorsolásán az is kiderült, hogy

ha a magyar válogatott Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Red Bull Salzburgnak sikerül péntek (ma) este továbbjutnia az Eintracht Frankfurttal szemben, akkor a legjobb 16 között a svájci Basel lesz az ellenfele.

Szoboszlaiék meccsét csütörtökről halasztották el a nem megfelelő időjárási körülmények, az orkán erejű szél miatt. A párharc első találkozóját a Frankfurt 4-1-re nyerte.

Az Arsenalt búcsúztató görög Olimpiakosz ezúttal is angol riválist kapott, amely a Wolverhampton lesz, míg a skót Rangers a Bayer Leverkusennel csap össze a negyeddöntőbe jutásért.

Az El nyolcaddöntős párharcainak első mérkőzéseit március 12-én, a visszavágókat pedig március 19-én rendezik.

