Joel Embiid volt a Philadelphia nyerőembere

A meccs hőse Joel Embiid volt, a kameruni center 36 ponttal zárt, és ő dobta be a sorsdöntő két büntetőt 5,3 másodperccel a vége előtt.

😤 @JoelEmbiid erupts for 36 PTS, 13 REB & the GAME WINNING free throws in the @sixers' victory! #PhilaUnite pic.twitter.com/vMJzcoL0FH

— NBA (@NBA) October 29, 2019