Hivatalosan is átadták a tokiói Olimpiai Stadiont (videó)

Egy hónappal az építési munkálatok befejeződése után Hivatalosan is átadták a tokiói Olimpiai Stadiont.

– hangsúlyozta a vasárnapi ünnepségen Abe Sinzo miniszterelnök, míg Koike Juriko, a főváros kormányzója a zöld elemeket emelte ki, mivel a létesítményben sok virág, bokor és fa található.

Tokyo’s Olympic stadium. Venue has very steep gradient near top, trying to pull fans closer. Important for soccer since the 9-lane track pushes people away from action. pic.twitter.com/hImj46KJGR

— Stephen Wade (@StephenWadeAP) December 16, 2019