Furcsa látványt nyújt a friss világbajnok belőtt haj nélkül

A skót játékos azonban ezúttal nem a megszokott öltözetben és hajviselettel jelent meg – írta meg a Nemzeti Sport.

Íme, a hétköznapi Peter Wright:

The champion all smiles as his achievement starts to sink in! pic.twitter.com/mK1nzBGQMf

— PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2020