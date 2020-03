Elképesztő árat fizettek Kobe Bryant törölközőjéért

A Los Angeles Lakersszel ötszörös NBA-bajnok játékos 2016. április 13-án játszotta utolsó meccsét, melyen 60 pontot szerzett a Utah Jazz ellen.

A szurkolók körében az egyébként hétköznapi használati tárgyból szinte felbecsülhetetlen értékű relikvia lett, mely az elmúlt években többször is gazdát cserélt.

Az elmúlt hétvégén egy online árverésen lehetett licitálni rá és végül 33 077,16 dollárért kelt el. A vevő nevét az aukciós ház nem hozta nyilvánosságra, a cég vezetője azonban a CNN-nek azt elárulta, hogy

A törölköző mellett a győztes licitáló Bryant búcsúmeccsének két belépőjegyéhez is hozzájutott.

