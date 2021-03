Hatvannégy éves korában elhunyt Zlatko Kranjcar, volt jugoszláv és horvát válogatott labdarúgó, későbbi szövetségi kapitány.

A nemzetközileg is ismert szakember haláláról a Hina állami hírügynökség számolt be, amely közölte: Kranjcar rövid, de súlyos betegségben szenvedett. Később a horvát szövetség is megerősítette az edző halálát.

Játékosként Kranjcar 1977 és 1983 között 11-szer lépett pályára a jugoszláv válogatottban, illetve két alkalommal a horvát nemzeti együttesben is szerepelhetett pályafutása végéhez közeledve. A horvát válogatott újkori történetének első nemzetközi mérkőzésén, 1990. október 17-én az Egyesült Államok ellen ő viselte a csapatkapitányi karszalagot.

Edzőként több horvát és osztrák klub mellett dolgozott Ázsiában is, illetve rövid ideig irányította a dunaszerdahelyi DAC együttesét. Hazájában háromszor, Iránban egyszer lett bajnok csapataival, a horvátoknál a Dinamo Zagreb mellett az NK Zagreb gárdájával is aranyérmet szerzett. A horvát válogatottat kijuttatta a 2006-os világbajnokságra. A nemzeti együttesben nála mutatkozott be fia, a Robert Prosinecki utódjának tartott Nico, aki végül pályafutása során 81-szer szerepelt a válogatottban.

Zlatko Kranjcar 2010 februárjától másfél éven át a montenegrói nemzeti együttes kispadján ült, legutóbb az U23-as iráni korosztályos csapatot irányíthatta, szerződése 2020-ban járt le.

Forrás: MTI