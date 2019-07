Elhagyhatta a kórházat Chris Froome

A 34 éves klasszis június 12-én bukott óriásit, amikor csaknem 60 kilométeres óránkénti sebességgel száguldva lefelé a nagy szélben nekiment egy falnak.

Három héttel rendkívül súlyos balesete után elhagyhatta a kórházat és hazatérhetett Chris Froome, a négyszeres Tour de France-győztes brit kerékpáros.

A 34 éves klasszis – a most hétvégén rajtoló francia körversenyre készülve – az egyéni időfutam pályáját járta be a Dauphiné elnevezésű franciaországi viadalon június 12-én, amikor hatalmasat bukott. Csaknem 60 kilométeres óránkénti sebességgel száguldva lefelé a nagy szélben nekiment egy falnak, eltörte a combcsontját, valamint a jobb könyökét, illetve több bordáját is. A roanne-i kórházba szállították, majd később mentőhelikopterrel St. Étienne-be vitték, ott műtötték meg, s egy ideig az intenzív osztályon ápolták.

Froome – aki egy ízben megnyerte a Giro d’Italiát és a Vuelta a Espanát is – ötödik győzelmére készült az idei Tour de France-on, amivel utolérhette volna az örökrangsor élén a spanyol Miguel Induraint, a belga Eddy Merckxet, a francia Bernard Hinault-t és Jacques Anquetilt.

