Djokovic verte Federert a döntőbe jutásért

A szerb játékos csütörtökön három szoros játszmában múlta felül a svájci Roger Federert, akivel

A többnyire kiegyenlített mérkőzésen elsősorban az döntött, hogy

Az első játszma annyiban szokatlanul kezdődött, hogy az első négy játékból hármat a fogadó nyert, így

A hétszeres bajnok szerb innen egyenlíteni tudott, majd a rövidítésben esélyt sem adott svájci riválisának.

A második szettben fej fej mellett haladtak a felek, majd Djokovic a saját szempontjából legjobbkor, 5:4-es előnynél vette el az Australian Openen hatszor győztes Federer adogatójátékát. A harmadik felvonásban is egyetlen brék volt, azt is Djokovic érte el, így 2 óra 18 perces összecsapás után fogadhatta Federer gratulációját.

