Djokovic most csak a pontszerzésre koncentrál

A világelső Novak Djokovic úgy döntött, nem indul el a férfi teniszezők november elején sorra kerülő Párizs Masters viadalán.

A szerb sztár egy belgrádi napilapnak mondta el, hogy visszalép a franciaországi tornától, mert azon

nem tudna világranglista-pontokat gyűjteni, márpedig őt most elsősorban az foglalkoztatja, hogy megtartsa vezető helyét a rangsorban.

„Bécsben 500 pontot is szerezhetek, mert nem játszottam ott tavaly és Londonban is sok pontot lehet gyűjteni” – mondta Djokovic, miután jelezte, hogy a jövő heti ausztriai ATP-tornán és a november 15. és 22. között esedékes londoni ATP-világbajnokságon is ott lesz a mezőnyben.

Novak Djokovic egy hagyományos évben nem hagyhatná ki a párizsi Masterst, mivel tavaly megnyerte azt, így normál körülmények között rengeteg pontot veszítene távolmaradása esetén. A koronavírus-járvány miatt a férfi versenyeket szervező ATP viszont úgy döntött,

idén senki nem bukhat pontot egyetlen viadalon sem, attól függetlenül, hogy játszik-e egy adott versenyen, vagy sem.

A 33 éves teniszező az interjúban elárulta, a legfőbb vágya jelenleg, hogy minden idők leghosszabb ideig regnáló világranglista-vezetőjeként kerüljön be a történelemkönyvekbe, az pedig nem foglalkoztatja, hogy Rafael Nadal Párizsban befoghatja őt a legtöbb Masters-diadallal rendelkezők listájának élén. Djokovicnak a szeptemberi, római elsőségével már 36 Masters-sikere van, míg Nadal 35-nél tart.

Djokovic és Nadal legutóbb a Roland Garros fináléjában került szembe egymással, a spanyol sztár simán verte riválisát és 20. Grand Slam-diadalával beérte a vezető Roger Federert. A szerb sportoló 17 GS-győzelemnél tart.

Djokovic döntése nyomán a két klasszis teniszező a vb-ig biztosan elkerüli egymást, mivel Nadal az osztrák fővárosban nem játszik.

Forrás: MTI