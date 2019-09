Berrettini négy órán keresztül küzdött a Nadal elleni elődöntőért

A találkozó első két szettje a férfimezőnyben szokatlanul sok bréket hozott – Nadal négyszer, Schwartzman hatszor veszítette el a szervagémjét -, a harmadik játszmában viszont csak a spanyol tudta elvenni riválisa adogatójátékát. A mérkőzés 2 óra 46 percig tartott.

A háromszoros bajnok Nadal ellenfele az elődöntőben a 24. helyen kiemelt olasz Matteo Berrettini lesz majd, aki a negyeddöntőben nagy csatában, 3 óra 57 perc alatt bizonyult jobbnak a 13. helyen kiemelt francia Gaël Monfilsnál. A 23 éves olasz teniszezőnek ez a második éve Grand Slam-torna főtábláján, először jutott a négy közé.

Berrettini öröme a meccs után:

He can finally breathe!

On his 5th match point, Matteo Berrettini finally closes out Monfils in an absolute epic in Arthur Ashe Stadium!#USOpen pic.twitter.com/IAzTbhZkqL

— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2019