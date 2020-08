Babos Tímea: érdekes lesz az üres centerpályán játszani

A teniszezőnő a szokatlan körülményekről és a nehéz sorsolásról beszélt.

A párosban háromszoros Grand Slam- és világbajnok egy honlapján közzé tett videóban az edzőteremből jelentkezett be pénteken.

„Mára végeztem a kondival és a tenisszel is, az edzőterem azért ilyen üres, mert egyszerre maximum húszan lehetünk benn” – utalt a 27 éves játékos a New York-i szigorú járványügyi előírásokra. „Ma csak edzések voltak, hétfőn kezdődik a verseny, amelyen Madison Keys-szel kezdek, ami elég nehéz első kör.”

A hetedik helyen kiemelt amerikai rivális 2017-ben döntőt, 2018-ban pedig elődöntőt vívott a US Openen. A világranglistán 13. Keys 3-1-re áll a 101. helyen álló magyarral szemben, és a legutóbbi két meccsüket is ő nyerte.

„Azért is várom a meccset, mert biztosan nagy centerpályán fogok játszani, persze ez most a közönség nélkül érdekes lesz. De ez is egy jó kis kihívás” – tette hozzá.

A koronavírus-járvány miatt a 140. US Open szervezői a Billie Jean King Nemzeti Teniszcentrummal és a versenyhotelekkel létrehoztak egy más sportágakban már alkalmazott „buborékot”, ami azt jelenti, hogy a résztvevőket és közreműködőket hermetikusan elzárják a külvilágtól, ezzel minimalizálva a fertőzésveszélyt.