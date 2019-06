Autóbalesetben életét vesztette a Sevilla és az Arsenal korábbi kiválósága

A spanyolországi beszámolók szerint Reyes szombaton, szülővárosához, a Sevilla mellett található Utrerához közel, más hírek szerint már a város területén autójával karambolozott és az ütközés következtében életét vesztette – írja a Nemzeti Sport.

Reyes halálhíréről elsők között számolt be nevelőklubja a Sevilla FC, melynél két részletben kilenc évet húzott le, több mint 200 élvonalbeli meccsen szerepelt a klub színeiben, háromszor Európa-ligát nyert a klubbal.

The condolences of everyone at BT Sport are with the family, friends and team-mates of José Antonio Reyes.

1983-2019 pic.twitter.com/heNdzmPPFc

— Football on BT Sport (@btsportfootball) June 1, 2019