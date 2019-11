Ajax-edző: nagyon csalódott vagyok

Két mérkőzés alapján négy pontot érdemelt volna a Chelsea-vel szemben az Ajax Amsterdam a labdarúgó Bajnokok Ligájában – a holland csapat edzője, Erik Ten Hag szerint.

„Nagyon csalódott vagyok, nemcsak a mai, hanem a két héttel ezelőtti találkozó miatt is” – jelentette ki a szakember a keddi, londoni 4-4-et követően, utalva a hazai 0-1-re.

„Négy pontot szerezhettünk volna ezen a két találkozón, nyilvánvalóan megérdemeltük volna, de csak egyet gyűjtöttünk.”

– mondta.

Az előző idényben elődöntős együttes trénere szerint néhány ítélet, melyre nem volt ráhatásuk, kedvezőtlen helyzetbe hozta őket. „Csodálatosan játszottunk, mi diktáltuk a tempót 4-1-ig, de még 4-2-nél is. Aztán következett az a perc, amely mindent megváltoztatott, Daley Blind szabálytalansága, a két piros lap, és a második tizenegyes” – kesergett.

Íme a döntő pillanatok:

Ugyanakkor igyekezett pozitívan hozzáállni a folytatáshoz.

„Még mindig az élen állunk és a saját kezünkben van a sorsunk. Az alapján, amilyen formában játszunk, megérthetik, hogy optimista vagyok”

– nyilatkozott.

A keddi meccsen már a negyedik percben 1-1 volt az állás – a hazai csapat büntetőből egyenlített -, majd a hollandok az 55. percben 4-1-re vezettek. Nem sokkal később jött a szépítés, azután egy percen belül Daley Blindet és Joel Veltmant is kiállították, és újabb tizenegyest kapott a londoni csapat, melynek utóbb egyenlítenie is sikerült. Két hete, Amszterdamban a vendégek győztek a hajrában szerzett góllal.

Frank Lampard, a Chelsea vezetőedzője a 4-4-es mérkőzés után arra a kérdésre, hogy csalódott-e vagy megkönnyebbült, azt felelte: mindkettő. „Ha azt nézem, milyen helyzetbe kerültünk az első félidőben, akkor megkönnyebbültem, ha viszont az utolsó tíz percet veszem figyelembe, kicsit csalódott vagyok, hogy nem tudtunk nyerni” – osztotta meg érzéseit.

Azt is elárulta, a szünetben úgy gondolta, hogy lehet ez a mérkőzés még 3-3 vagy 4-4 is. „Az első félidőben ügyetlenkedtünk és a balszerencse is sújtott bennünket néhányszor, de úgy láttam, hogy játékban vagyunk. Úgy gondoltam, hogy ha a pálya utolsó harmadában sikerül egy kicsit jobban futballoznunk, fel tudjuk ébreszteni a stadiont.” – fogalmazott.

Lampard a csapata szellemiségét dicsérte. „Ez az, amit imádtam ezen a mérkőzésen, és azt hiszem, a közönség is. Nyilvánvalóan össze kell rántanunk a védekezésünket, de ilyen odaadással messzire eljuthatunk. Versenyben vagyunk (a továbbjutásért), de van még meló” – tette hozzá.

A H csoportban az Ajax a Chelsea és a Valencia is hétpontos négy forduló után, míg a negyedik helyezett Lille egyet szerzett eddig.

Forrás: MTI, Nemzeti Sport