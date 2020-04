A költségeken vitázik a NOB és a szervezőbizottság

A szervezők kedden azt kérték a NOB-tól, hogy távolítsa el a weboldaláról azt a nyilatkozatot, amely Abe Sindzó japán miniszterelnököt idézi a költségek megoszlásával kapcsolatban.

A NOB és a japán kormány a múlt hónapban állapodott meg abban, hogy a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztja az idén nyárra tervezett olimpiát és paralimpiát, ugyanakkor az még nem került tisztázásra, hogy ennek a pénzügyi következményeit a NOB, vagy a japán kormány fedezi-e.

Hétfőn a NOB honlapjára felkerült egy írásos összefoglaló a játékok halasztásával kapcsolatban feltett leggyakoribb kérdésekkel és válaszokkal. Az időpont módosításával összefüggő pénzügyi hatásokról szóló kérdésre a NOB azt írta:

„Abe Sindzó japán miniszterelnök beleegyezett abba, hogy Japán a továbbiakban is vállalja azokat a költségeket, amelyeket egyébként is vállalt volna a 2020-as játékokra vonatkozó, most érvényben lévő szerződés szerint, a NOB pedig a folytatásban is a saját költségeinek fedezéséért felel”.