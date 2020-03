23 milliós szerződést írt alá a Patriots söprögetője

A 32 éves játékos YouTube-videóban számolt be a megállapodásról, de részleteket nem közölt. Az NFL csatornája ugyanakkor azt jelentette, hogy

Devin McCourty szabadügynök is lehetett volna, végül úgy döntött, hogy marad csapatánál, amellyel

tíz idényt húzott le, mióta 2010-ben az első körben kiválasztotta őt a New England.

Így továbbra is együtt játszik majd ikertestvérével, Jasonnel, akivel a klub a hónap során korábban állapodott meg.

Devin McCourty nagyszerűen szerepelt az elmúlt szezonban: volt hét labdaszerzése (5 interception, 2 fumble), 58 szerelése, és

Patriots re-sign safety Devin McCourty to a 2-year, $23M deal and $17M guaranteed, per @RapSheet pic.twitter.com/dJT9XqeDss

— B/R Gridiron (@brgridiron) March 15, 2020