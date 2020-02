Zsófinak még a párizsi Európa-bajnokságon is bizonyítania kell

Már javában februárnál tartunk, s ez bizony azt jelenti, hogy közel tizenkétezer sportoló, harmincnál több sportág versenyzője készül Tokióra, a nyári olimpiai játékokra. Velünk magyarokkal együtt. Nem férhet kétség ahhoz, hogy Magyarországon jelenleg az Európa-bajnoki ezüstérmes dunaújvárosi Kovács Zsófia a legjobb felnőtt tornásznő, aki megszerezte az olimpiai kvótát tavaly a stuttgarti világbajnokságon.

Ez a kijelentésem szerintem még akkor is igaz, ha a szövetségi kapitány, Draskóczy Imre az egyetlen magyar résztvevőt az április végi párizsi Európa-bajnokság után jelöli majd ki. (Ismerős a kapitány döntése: a békéscsabai Schermann Bianka is szóba jöhet a kiválasztásnál.) Mi sem természetesebb, hogy Zsófia edzőjének, Trenka Jánosnak gondolatai is a nyári játékok körül sokasodnak. Persze közel van még az óév, tehát lehet röviden értékelni Zsófia elmúlt évi teljesítményét.

– Én mindig abból indulok ki, hogy lehetett volna jobb is a tavalyi év, mint amilyen lett – kezdte a beszélgetést Trenka edző. – Lehet, hogy az én mércém sokak számára furcsa, de én úgy értékelem az eredményt, hogy ha az kijön, amit megtanultunk és begyakoroltunk, és van benne látható teljesítmény, akkor bármilyen helyen végez a versenyzőm, arra azt mondom: ez nem volt rossz. Azaz nem ért csalódás, Zsófia megcsinálta a gyakorlatokat. Egyszóval van elégedettség, ám újból mondom, mindig többet kell akarni és elvárni.

– Márpedig ilyen érzései nemcsak Kovács Zsófia versenyzésénél lehetnek, hanem a mögötte sorakozó, kopogtató fiatalabbaknak is. Jönnek a juniorok…

– Ez tényleg örömteli. Például Makovits Mirtill szereplése tavaly remek volt. Ebben az évben már felnőtt korosztályban fog versenyezni. Ő lett a legsikeresebb junior versenyző. S ha már a fiataloknál tartunk, szólni kell a többiekről is. Az utánpótlásban reményt keltő Mayer Gréta, Makai Lilla, Böszörményi Csilla teljesítménye is. Ők szerepelnek majd az országos junior bajnokságon is, a junior Eb-re fognak kvalifikálni. A kontinensbajnokság pedig április 30-tól május 3-ig lesz. Megrendezik majd a Matolay-emlékversenyt is, s talán egy külföldi viadalon is részt vehetünk. Elmondhatom, hogy az utánpótlásnál a nemzetközi színvonalat elértük, és ez szép eredmény.

– De visszatérve Kovács Zsófia felkészülésére, mikor kezdődik a „nagyüzem” számára?

– Ő, ahogy mondtam, hozta a kvótát, de még bármi lehet. Normális esetben neki áll a zászló, de tudni kell, az Eb felkészülési állomás. Hozni kell tehát a formát Párizsban. A szövetségi kapitány még egyszer megversenyezteti a két lányt, Zsófiát és Biankát. Nem tagadom: a mindennapi munka nyilván zajlik a csarnokban, de az olimpia már ott mocorog a fejemben a gyakorlatokkal együtt. Le is köti a felkészülésemet. Ha Zsófit majd két döntőben is láthatom…, akkor nagyon boldog leszek.