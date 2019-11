Zsófia ígéri, hogy rövidesen készen lesz a dupla tsukahara

Akárhányszor belépek a Dunaferr tornacsarnokába, ösztönösen arra a tablóra esik a tekintetem, amelyen az egykori dunaújvárosi csillagok: Óvári Éva, Tóth Margit, Lővei Mária, Horváthné Elek Anna tanítványai néznek velünk farkasszemet, s akik 1976-ban Montreálban az olimpián negyedik helyen végeztek csapatban. A tündöklő ragyogású sportemberek, a nagyszerű tornászok triója máig emlékezetes sikereket jelentettek. Ők voltak azok, akikre nemcsak Dunaújváros, hanem az egész magyar sporttársadalom büszke volt. A Dunaújvárosi Kohász Sportegyesület páratlanul szép eredményeket ért el torna sportágban. (Most eltekint ez az írás a szintén nagyszerű dunaújvárosi férfitornászok sportpályafutásától.)

Szóval: a montreáli kiválóságok arcképének társaságában, ha hiszik, ha nem, minden ajtónyitás után keresem a többi nagyságot, a kedvenceket. És meg is találom. Biztos vagyok abban, hogy Trenka János edző tanítványa, a Dunaferr SE kitűnősége, Kovács Zsófia már nagyon is megérdemelte, hogy képe ott díszelegjen a tablón. Semmi kétség, Kovács Zsófia a mai magyar női tornának legnagyobb ígérete. Néhány nappal ezelőtt, bevallom: bepofátlankodtam edzés közben a tornacsarnokba, ahol most is halálos csendben, fegyelmezetten dolgoztak a kicsik-nagyok. Jövetelem célja az volt, hogy Zsófival megbeszéljem: mikor ülünk össze egy kávé mellett az interjú megbeszélése érdekében. Ám pillanatok alatt megdermedtem, mert – teljes joggal – mit sem hederítettek rám: látva Zsófia elgyötört, verejtékező arcát, sejtettem, hogy az erőnléti gyakorlatot már legalább ötvenszer megismételte, szünet nélkül, tőlem néhány centire. Tudhattam volna, ilyenkor nincs csevegés, főképp a hívatlan vendég részére nincs. Néhány nap múlva váratlanul megszólalt a telefonom: csak parkírozót keres, és máris jön – mondta. És egy tizenkilenc éves, rendkívül csinos, mosolygó lány megérkezett.

– Az az igazság, hogy már idén nincs több versenyem, viszont nem szabad kiesnem a ritmusból, meg különben is fogyasztanom kell. Ezért végeztem az erőnléti gyakorlatokat. Most azokat a pillanatokat élem át, amikor mormogom magamban: „csináljuk tovább, nincs lazítás.” Azaz nem lehet megállni. Most az erőnlétet kell karbantartani – így Zsófia.

– Ha valaki szörnyülködne, annak mondom: ne tegye. Zsófia tizennégy éve tornázik, de minden pillanatát élvezi. A torna élteti őt.

– Nagyon szeretem azt, amit csinálok, mert amikor érzem, hogy jó volt a gyakorlatom (csak sikerüljön az utolsó elem!), és beleállok a befejezésbe, az határtalan örömöt jelent nekem: „Sikerült!” Arra is nagyon büszke vagyok, hogy hosszú idő után én lehettem az első dunaújvárosi olimpikon.

– És minden bizonnyal – ha nem jön közbe semmi –, lehet a 2020-as tokiói olimpián szereplő női tornászunk, akit Kovács Zsófiának hívnak.

– Őszintén mondom, de a 2020. július 24-én kezdődő nyári olimpiai játékok már erősen motoszkálnak a fejemben. Azért japánul nem tanulok, de gőzerővel készülök akár új gyakorlatokkal is a szereplésre. Az elemek már rendben vannak, csak azokat el kell helyezni az egész gyakorlatba. De ez Trenka Jánosnak, az edzőmnek a gondja. Például a dupla szaltó dupla csavarral gyakorlatról van szó, vagyis érthetőbben: a dupla tsukahara pontosan ilyen elem.

– A nemrég látott amerikai Simone Biles félelmetes akrobata-mutatványairól is csevegjünk. Szinte hihetetlen, négyszeres olimpiai bajnokról, tizenkilencszeres világbajnokról van szó.

– Valóban fantasztikus az a mozgássorozat, amit ő megcsinál, de a rengeteg izom rajta nem nőies, nem elegáns. Viszont kétségtelen, az amerikai lány produkcióit évekig meg sem lehet majd közelíteni.

– Ha már a versenyekről beszélgettünk, ó emlékezzünk vissza egy kedves helyszínre. Ez pedig Kolozsvár.

– Felejthetetlen élményt jelentett számomra az a város és a verseny. Anya, apa is ott volt az Európa-bajnokság nézőterén. És az a sok magyar szurkoló…! Ilyen barátságos miliőben, bevallom, sokkal gyorsabban dobogott a szívem. Ott egyéni összetettben ezüstérmet szereztem. Gyönyörű pillanatok voltak a sok magyar között.

– Persze voltak azért a sok-sok örömteli élmény mellett szomorú, keserves napok is… Amint ezt előhozta rögtön tudtam, hogy a sérülésekről lesz most szó. De máris megjegyzem: Kovács Zsófia köztudott, hogy hihetetlen akarattal rendelkezik. Azt is mondhatom, ez a„csakazértis” gondolkodás eredménye. Jól ismerem?

– Még tavaly történt, 2018-ban, a hasfalsérülésem miatt kihagytam a glasgow-i Európa-bajnokságot. Visszatérés után a szombathelyi Challenge világkupán viszont első lettem gerendán. Idén a változatosság kedvéért a lengyelországi kontinensviadalt kellett kihagynom vádlisérülés miatt. Ezért nagyon szomorú voltam. Ám később neveztem a koperi világkupára, ahol két aranyat nyertem gerendán és felemás korláton. Eszembe jut közben, hogy sokan meg szokták kérdezni tőlem, mit teszek, ha elrontom a gyakorlatomat, vagy sérülés miatt kell hiányoznom. Nos, akik ismernek, tudják, hogy tényleg akaratos, nem feladó természettel rendelkezem. Ha rontok, elhúzódom egy csendes sarokba, és telebeszélem a fejemet azzal, hogy nem adhatom fel. Összerázódom, és folytatom tovább. Sajnos a sérülésekkel nem tudok mit kezdeni. De azt ajánlom, a szerepléseket, a versenyeket fejezzük be a számomra kedves viadallal, a Mesterfokú bajnoksággal! Összetettben, talajon és korláton is aranyérmet szereztem. Annak is nagyon örültem, hogy ötvennégy pont felett teljesítettem. És kibékültem a gerendával is, pedig a kiváló gyakorlat utolsó pillanatában leestem róla. A lényeg, hogy a Mesterfokúval szépen fejeződött be az év. És jöhet a számomra nagyon fontos új esztendő. De most már nagyon várom az ünnepeket, amikor a szüleimmel, három testvéremmel, szeretteimmel lehetek együtt. Ez áttételesen pompás, aranyérmes gyakorlás és vetélkedő lesz, amolyan otthoni dupla szaltó, dupla csavarral, sok-sok szeretettel!