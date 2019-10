Zsófia higgye el magáról, hogy képes előadni, amit megtanult

Szombaton a magyar női és férfitornász válogatott elindult Németországba. A magyar női csapat, így Kovács Zsófia is edzőjével, Trenka Jánossal indulás előtt egy hétig Budapesten edzőtáborozott, és csiszolgatta tudását a négy szeren.

Majd a bemutatandó gyakorlatokat illetően Kovács Zsófia mellett Schermann Bianka, Böczögő Dorina, Makra Noémi, Péter Sára és Székely Zója reménykedhet a világbajnoki sikerben. A női csapat első hivatalos edzése Stuttgartban vasárnap volt, a pódiumedzés pedig kedden este, amit sikeresen teljesített a női válogatott.

Altorjai Sándor csapatvezető szerint a pódiumedzés jól sikerült, a talajt mindenki kiválóan teljesítette, ráadásul a közönség – ugyanis már nézők is voltak – megtapsolta a magyar versenyzők egy-egy kiemelkedő elemét. A felemás korlátot is mindenki tesztelte, az ugrások is megfelelőek voltak, a gerendán akadtak problémák, de ez a szakvezető szerint ilyenkor várható.

Kovács Zsófiáék szombaton a női selejtezők második napján a 11. csoportban felemás korláton mutatkoznak be. A tornászokkal szemben a kitűzött cél a 12–18. hely valamelyikén végezni. Persze, tudni kell, hogy nem csak a világbajnokság az utolsó lehetőség a kvótaszerzésre. A Világkupa-sorozatban még lesz a tokiói olimpiát érintő szereplés kiharcolására lehetőség. Draskóczy Imre, a magyar női csapat kapitánya a következőket nyilatkozta indulás előtt:

– Csapateredményben a tisztes helytállás a cél. Legyenek rontás nélküli gyakorlatok. Kovács Zsófiától pedig egyéni összetett finálét szeretnék látni. Szerepeljen Makra Noémi és Schermann Bianka is jól az összetettben. Péter Sárától pedig a két ugrásnál tizennégy pontos átlagot várok – mondta a kapitány.

Október 5-én rendezik a selejtezőket, október 8-án lesz a női csapatverseny döntője, október 10-én a női egyéni összetett finálé következik, majd október 12-én, valamint 13-án a szerenkénti döntőkben küzdenek a hölgyek. Másnap, október 14-én térnek majd haza, remélve sok szép teljesítménnyel. Ebben bízik dr. Magyar Zoltán, a szövetség elnöke is, amikor azt nyilatkozta: – Reménykedem a női csapat kvótaszerzésében.

A sportág szakemberei nem titkoltan a legjobb eredményt a Dunaferr SE tornászától, Kovács Zsófiától várják. Trenka János, Zsófia edzője a várható eseményeket és reményeinket, a történéseket röviden így fogalmazta meg: – Amennyiben a stuttgarti világbajnokságon Zsófi négy szeren jól megcsinálja a négy gyakorlatát, akkor utána már a bírák kezében vagyunk.

– A magyar bajnokságon maga Zsófia is elégedett volt az elért eredménnyel, az összetett ezüsttel és a korlát, valamint a gerenda arany­érmével. Ez akár biztató jelzés is lehet…

– Zsófi felkészült, mindent tud. Egy dolog most még hiányzik: az, higgye el magáról, képes előadni, amit megtanult, vagyis az kell, hogy legyen határozott. Két hónapja gyakorolunk, tehát nem az utolsó pillanatban készültünk fel. És azóta egyre szebben tudja Zsófi előadni a gyakorlatokat. A budapesti egy hét táborozás arra is jó volt, hogy szerepelt a programban pódiumedzés, szólítás… több olyan formaság, ami majd szintén lesz Stuttgartban is. Tehát ezekre tudtunk felkészülni.

– Mennyire feszült, izgatott az edző ilyenkor a kezdet kezdetén?

– Próbálok nyugodt maradni. Természetesen koncentrálni kell a feladatokra, de mindig van valami kis változás, váratlan meglepetés, és ezekre azonnal reagálni kell. Ami nagyon fontos: maradjon Zsófi egészséges a világbajnoki szereplése idején. Amit kellett, azt megcsináltuk a felkészüléskor. Elmondhatom, hogy Zsófia tisztában van azzal, hogy mi a feladata. Hogy sikerül-e majd azt elvégezni az ő és a mi örömünkre, majd meglátjuk. Úgy tudom, hogy sok magyar néző utazik a helyszínre. Tehát lesz szurkolótáborunk, és ennek nagyon örülünk. Tehát október 13-áig lesznek edzések, versenyek. Egyre többször belegondolok: négy szer, négy gyakorlat – jól előadva, és akkor megszerezzük Dunaújváros első olimpiai kvótáját…! – mondta Trenka János.

– Én kimondottan szeretem, ha négy szeren kell bizonyítanom – kezdte nyilatkozatát Kovács Zsófia. – A csapatot is tudom segíteni, az egyéni összetettben kvalifikálhatok, és kvótát szerezhetek… Mindezt nagyon jól tudom, viszont nem akarok nagy terhet tenni a vállamra. Egyelőre legyen a fejemben az, hogy mind a négy szeren közepesnél erősebb gyakorlatokat mutatok majd be, és ahogy egy másik versenyen, a világbajnokságon is hasonlóképpen bizonyítanom kell. Még nem indultam világbajnokságon, ezért kíváncsian várom, hogy milyen lesz ez a várhatóan izgalmas, nagy verseny. Tudom, hogy sok kiváló tornász szerepel majd a vébén, de én csak azzal foglalkozom, hogy biztosan, pontosan, szépen versenyezzek, és összetettben legyek nagyon sikeres… – mondta Kovács Zsófia.