Zsófi olimpiai kvótája volt a legnagyobb siker az idén

A Dunaferr SE tornásza, Kovás Zsófia révén az egyéni olimpiai kvóta megszerzését tartja a legnagyobb sikernek az idei esztendőben Draskóczy Imre szövetségi kapitány és dr. Kalmár Zsuzsanna, a Magyar Torna Szövetség női torna szakági vezetője.

Ezt ne hagyja ki! Legyenek gazdagok az új évben! Legjobb lencsés ételek egy helyen

A szövetségi kapitány szerint a kvótaszerzés mellett több pozitívum is volt 2019-ben: – Először is Kovács Zsófiát kell kiemelnem, aki megszerezte a kvalifikációt, és már gőzerővel az olimpiára készül, gerendán és felemás korláton akár a legjobbakkal is fel tudja venni a versenyt. Mellette Schermann Bianka is célirányosan megkezdte az edzéseket Tokióra, ugyanis Bianka is elérte azt a ponthatárt, tartalékként ott áll Zsófi mögött a sorban.

Hasonlóan vélekedik a szak­ágvezető is, a Testnevelési Egyetem Torna Tanszékének vezetője: – Az biztos, hogy a kvalifikáció rendkívül pozitív történés volt az idei esztendőben, persze azért soha nem lehetünk maradéktalanul elégedettek. Egyénileg sok szép sikert arattunk a Világkupa-versenyeken, az Európa Játékokon. Ennek köszönhetően nemzetközi viszonylatban is egyre jobb a magyar női torna megítélése. Tavasszal Európa-bajnokság, ami a junior és a felnőttcsapatokat is érinti. A kontinensviadalon elsősorban a fiataloktól várjuk, hogy megmutassák, kik azok, akikre a következő olimpiai ciklusban számítani lehet.