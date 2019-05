Ziegler Diána: már a medencén innen

Két aktuális szezon között is bőven akad hír a csapatsportágak terén. Nincs ez másként női vízilabdacsapatunknál, ahol már formálódik a következő idény kerete. E kollektívának pedig már nem lesz tagja az utóbbi évek egyik meghatározó játékosa, Ziegler Diána, aki a vízilabdától továbbra sem szakad el, de a jövőben már inkább a civil életre koncentrál majd.

„Számomra ennek a szezonnak a vége az eddigi „kis életem” lezárását is jelenti egyben, úgy döntöttem, hogy jövőre a civil életemet egyengetem. Persze nem szakadok el a csapattól, maradok a klubban a csajok mellett, de már csak a parton. Hihetetlen sokat kaptam ettől a sportágtól és nem mellesleg ettől a klubtól – legkisebbektől a vezetőségig. Imádtam ebben a klubban játszani, ezekkel a csajokkal felnőni és együtt harcolni, a DFVE-családba tartozni. Nagyon sok gondolat forog a fejemben, hogy milyen jó kis része is volt ez az életemnek…Szeretném megköszönni azt a szeretetet, amit kaptam a DFVE növendékeitől kezdve a csajokon, edzőkön át a vezetőségig. Jövő szezonban találkozunk a medenceparton” – írta a klub honlapján.

Legyen így! Annyi azonban biztos, hogy Ziegler Diána döntésével újabb feladat elé állította Mihók Attila edzőt, akinek a pótlásról is gondoskodnia kell.