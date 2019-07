Visszajáró vendég már az USA ifjúsági csapata

Az Egyesült Államok ifjúsági jégkorongcsapata negyedszer érkezik Budapestre, a Magyarország–USA meccsre.

A Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos szezonnyitó rendezvényeként augusztus 1-jén 18 órakor az Újpesti Jégcsarnokban rendezik meg a találkozót. Erről a szövetség honlapján olvashatunk. Az Egyesült Államok U 18-as csapata először 2016 nyarán edzőtáborozott a magyar fővárosban, akkor hazai részről a juniorok mentek csatába ellenük, ám a tengerentúliak fiatalabb koruk ellenére 4–1-es győzelmet arattak. Egy évvel később ismét Magyarország U 20 – Egyesült Államok U 18 meccset rendeztünk, ekkor 4–2-es vendéggyőzelem született.

Tavaly fordult elő először, hogy azonos korosztályok csaptak össze: az U 17-es válogatottak megméretése 8–1-es amerikai sikerrel zárult. Az idén visszatérünk az eredeti párosításhoz, a decemberi divízió 1/B csoportos világbajnokságra készülő magyar juniorválogatott fogadja az egyesült államokbeli U 18-asokat. Az Egyesült Államok ifjúsági válogatottja hosszú ideje a legerősebbnek mondható, hiszen a legutóbbi tizenegy világbajnokságból hetet megnyert a gárda. A korábbi években több olyan játékos is megfordult Budapesten, akiket később NHL-csapat draftolt, sőt, többen be is mutatkoztak már az NHL-ben. Elég csak megemlíteni Ryan Poehling nevét, aki a legutóbbi szezonban kapott először bizonyítási lehetőséget az első számú észak-amerikai profilágban, és a rajton egyből három gólt lőtt a Montreal színeiben a Torontónak.

A napokban a dunaújvárosi jégkorong egyik legendája, Vas Márton, aki az U 20-as válogatottunk szövetségi edzője, kijelölte keretét, amelyben a Dunaújvárosi Acélbikák közül senki sem található.

– Július 25. és 27. között lesz az összetartásunk, amelyre huszonnégy mezőnyjátékost és négy kapust hívtunk be. Ezt a három napot szánjuk arra, hogy összerakjuk a keretet, amely megmérkőzhet a várhatóan ezúttal is erős amerikai csapattal. Lesznek hiányzóink – nyilatkozta Vas Márton az USA elleni ­meccs kapcsán. A szakvezetésben Vas Mártonon kívül még Horváth Andrást találhatjuk meg újvárosi gyökerekkel.