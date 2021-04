Villámversenyen teljesítették a „kötelezőt”

A múlt héten rendezték meg a búvárúszó X. 1. MCM Diamant Kupát Kaposváron, ahol a cápa, gyerek, serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt korosztályok álltak rajtkőre. A versenyzők 50, 100, 200 méteres gyorsúszásban, 50, 100, 200 és 400 méteres felszíni úszásban mérték össze tudásukat.

A dunaújvárosi csapatból tizenöt búvársulis sportoló indult. Az egyéni számok dobogósai. Cápa korcsoportban Borbé Csenge egy bronz­érem. Gyerek korcsoportból Aszlajov Alex két ezüst- és egy bronz-, Kunszt Balázs Emil egy bronzérem. Serdülő korcsoportban Gurisatti Róbert két arany- és egy ezüst-, Aszlajov Attila egy arany-, Németh Nóra három bronzérem. Ifjúsági korcsoportban Kövesdi Csenge egy ezüst- és egy bronz­érem. Junior korcsoportban Tamás Dávid egy ezüst-, Hetyei Imre egy bronz­érem. Felnőtt korcsoportban Rendes Linda Stella egy ezüst- és egy bronz­érmet szerzett. A dobogóról most lemaradt, de nagyon szép helyezéseket elérő versenyzők: Aszlajov Dorottya, Füsi Domonkos, Borbé Attila, Szabó Zsombor, Csepecz Zsolt.

Összesen három első, hat második és kilenc harmadik hely lett a dunaújvárosiak mérlege.

A versenyről Gurisatti Róbert edző adott tájékoztatást.

– Idejében és létszámában is igen rövid versenyen vettünk részt, ahol a Búvársuli ezúttal is remekül helytállt. A tíz órakor kezdődő verseny délután egykor már véget is ért. A számok közötti nagyon kevés idő eléggé megnehezítette a dolgunkat, mivel az előző futamokból még nem regenerálódhattak úszóink. Tíz perc elteltével újra rajthoz állva nem lehet megúsznia senkinek a legjobb időket. Ennek ellenére szép eredmények születtek. Sportolóink nem először bizonyították, hogy nem szokványos helyzetben is számítani lehet rájuk. Utólag visszagondolva, egy edzésnek is tekinthető a kaposvári kirándulás. Úszóinknak pedig most jár a gratuláció.