Világbajnokok az új sportágban

A magyar válogatott nyerte az első alkalommal megrendezett qatch-világbajnokságot a hét végén Budapesten. Az eseményen három kontinensről 16 válogatott indult a teqballhoz hasonló, hajlított asztalon játszott, kézilabdás elemeket tartalmazó sportág első seregszemléjén.

– A két magyar föltaláló nagyszerű ötlete volt, hogy meghajlították az asztalt, hogy kipattanjon róla a labda. Így alakult ki a mostani forma. Egyéni és páros játékot is lehet rajta űzni. Illetve ne ragadjunk le a futballalapú változatánál, a teqballnál, hiszen ez egy többfunkciós sporteszköz, akár a kézilabda elemeit felhasználó teqcatch nevezetű játék, vagy a röplabdából építkező teqvolley, ütővel játszva a teqpong lesz belőle – nyilatkozta nemrégiben lapunknak a DPASE labdarúgója, Szepessy Róbert, a teqball helyi zászlóvivője, aki szerint még ez a változat a legnépszerűbb, de a többi is kezd felzárkózni.

Ennek része volt a hazai vb is, a szervezők tájékoztatása szerint a hazai pályán Pálos Gábor, Zöldy Tamás és Széles László összeállításban szereplő magyarok a döntőben 2–0-ra győzték le a szerb csapatot. Széles dunaföldvári származású, majd a Dunaferr SE csapatában nevelkedett és játszott több éven keresztül, jelenleg az NB II-es Budakalász vezetőedzője.

– Nagyon jó érzés világbajnoknak lenni. Ráadásul nem úgy léptünk pályára a fináléban, hogy mi vagyunk az esélyesek. Reméljük, hogy ez sokat számít a sportág magyarországi népszerűsítésében is. Örültünk neki, hogy ennyien kijöttek, mert fantasztikus hangulatban játszhattunk. Elképesztően jó volt a szervezés is, ötletes volt a helyszín, nagyon jó érzéssel zártuk a hét végét – mondta Széles László a győzelemről.