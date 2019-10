Világbajnoki selejtezők várnak a futsalosokra

Célegyeneséhez érkezett férfiválogatottunk felkészülése.

Nemzeti csapatunk a hónap végén Olaszországban próbálja kivívni a továbbjutást világbajnoki selejtezőn, a házigazda olaszok, az angolok és a fehéroroszok ellen – írja a futsalhungary.hu. A szakportál beszámolója szerint a kvartettekből az első két helyezett jut tovább az elit körbe, ahol párokba sorolt play off helyett újabb négy darab, négyes csoport lesz. A csoportok győztese egyenes ágon kijut a vb-re, a másodikakat pedig két párba sorsolják, ahonnan a párharcok győztesei is részt vehetnek a jövő évi világbajnokságon. Európát hét csapat képviselheti, de a selejtezőkből csak hat együttes jut ki, a hetedik a rendező Litvánia lesz. A csoportból a továbbjutás az elit körbe különösen fontos lenne a Turzó-legénységnek, mivel ezek alapján történik a kiemelés a következő Eb selejtező sorozatra, így kiemeltként várhatnánk a sorsolást, könnyebb csoportba kerülve. Amennyiben nem sikerülne kiharcolni a továbbjutást, vélhetően előselejtezőre kényszerülnénk. Az olaszországi Eboliban a magyar csapat először, október 24-én az angolokkal játszik majd. Az utazó keretben egy Dunaferr játékos kapott meghívót, Pál Patrik, aki klubjában is kiemelkedő teljesítményt nyújt e szezonban.