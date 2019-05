Veszprémben kezdi a bronzcsatát az újvárosi futsalcsapat

Ma este fél héttől útjára indul a játékszer a veszprémi Március 15. úti Sportcsarnokban, ahol a házigazdák a Dunaferr DUE Dutrade FC gárdájával csatáznak az idei szezon bronzcsatájának első fordulójában.

A két csapat előtt ebben a szezonban voltak már merészebb célok is, de most ennek az elérése jelenti majd számukra a diadalt. Tíz csapat közül huszonyolc mérkőzés után a harmadiknak lenni is komoly dicsőség!

Lássuk először a hazaiakat. A Futsal Club Veszprém fönn­állása óta a legnagyobb sansszal kezdte az idei szezont.

A szerencséjük úgy hozta, hogy korábban nem látott mértékben sikerült megerősíteniük a csapatot.

A gárda értékét talán a válogatott szintű játékosok létszáma is bizonyítja. Mellettük a vezetőedzőjük is magas szakmai pozícióhoz jutott.

Az idei bajnokságban a most élen állók dominanciája volt végig a jellemző. Természetesen a Veszprém is harcban állt a dobogó valamelyik fokáért. A csapatuk hihetetlen szerencsével vívta meg a mérkőzéseit, és tisztán látszott, hogy a már nem is titkolt céljuk a bajnoki cím elnyerése lett.

Az álmoknak aztán a szombathelyi Haladás elleni hazai környezetben játszott, méretes vereséggel zárult találkozó vetett véget.

A 1500 néző (!) előtt lejátszott derbin a veszprémiek sima 5–0-s pofonba szaladtak bele. A vasiak meggyőző fölénnyel tudatosították a veszprémiekkel, hogy ki is az úr Nyugat-Magyarországon. A mérkőzés nem múlt el nyomtalanul. A vezetőség megköszönte Madarász János szakmai munkáját, aki hat éven át dolgozott a klubért.

Nézzük, milyen utat járt be a számunkra kedves csapat, a Dunaferr DUE Dutrade FC!

Biztatóan kezdődött számunkra a szezon. Legnagyobb erősítést a korábbi siker­edzőjük, Fehér Zsolt visszatérése jelentette. Az első pillanattól kezdve, soha nem látott magas színvonalú munkába kezdtek. Már a felkészülési mérkőzéseken is elismerően tapsolták őket, a hazai pályákon eddig nem látott páratlan megoldássorozataik miatt. Hihetetlen gólszüreteket ünnepelhetett a mellettük álló közönség. Az ellenfeleik négy és tizenkét kapott gól közötti teherrel térhettek vissza a bázisaikra. Ám a gólkirályi címre nagy eséllyel pályázó Fekete Róbert súlyos, mások kisebb sérülései, betegségei belassították a csapat remek szárnyalását. Öreglaki Norbert megérkezésével egy új játékrendszert építettek fel, és fogcsikorgatva ugyan, de újból lábra álltak.

A következő két találkozó egyben az egész idényről is dönt majd. A klub célja, hogy bronzéremmel örvendeztesse meg a lelkes dunaújvárosi híveket.

Ők dönthetnek

A veszprémiek egyik kiemelkedő ásza, Tatai József, aki 2012 óta játszik a klubnál,

és eddigi 172 találkozóján összesen 224 gólt termelt.

Jelenleg 11 találatnál jár, ezzel ő volt a B csoport legaktívabb támadója.

Az újvárosiak legeredményesebb futsalosa eddig Pál Patrik 8 és Klacsák Bence 7 találattal.