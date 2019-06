Versenyről versenyre tempóznak az úszók

Zsúfolt napokat él a Dunaferr SE Úszószakosztálya, amelynek versenyzői számos országos és térségi versenyen vettek/vesznek részt az utóbbi napokban.

Kezdjük rögtön a legaktuálisabbal. Június 19. és 22. között Kecskemét ad otthont idén a serdülők országos bajnokságának, ahol a korosztály legjobbjai ugranak vízbe. A Dunaferr SE színeit ezúttal nyolc kiváló úszó képviseli: Szlobodnyik Dávid, Farkas Botond, Horváth István, Kállai Botond, Kovács-Seres Hunor, Dort Máté, Hromek Dóra és Hegedűs Kristóf.

A LXIII. Országos Serdülő Bajnokság első napjának eredményei:

50 méter (m) férfi gyors­úszásban, a B döntőben a 16. helyet szerezte meg Kállai Botond, 100 m férfi hátúszás, B döntő – 13. Farkas Botond, 800 m női gyorsúszás – 14. Hromek Dóra, 1500 m férfi gyorsúszás – 14. Hegedűs Kristóf, 15. Dort Máté.

Az elmúlt hét végén Balatonfüreden rendezték meg az V. Nyíltvízi Országos Bajnokságot, amelyen Kállai Botond 1:00:35.5, Hegedűs Kristóf pedig 1:01:11.5 idő alatt teljesítette az 5 km-es távot, a fiúk egymás mögött hatodik és hetedik helyen csaptak célba. 7,5 km-en Dort Máté a hatodik helyet csípte el 1:33:45.6 idejével. Selmeci Levente pedig idő előtt fejezte be a versenyt.

A Dunaferr SE ott volt az iváncsai Úszás napja névre keresztelt eseményen is, amelynek keretében 2019 métert teljesítettek a versenyzők.

Közben pedig elindultak az úszótáborok is, tehát javában zajlik a nyári nagyüzem úszóinknál.

A már említett serdülő bajnokság további eredményeiről szombati és hétfői lapszámunkban olvashatnak.SzSz