Veretlenül nyerte a kontinenstornát az U15-ös vízilabda-válogatott

Miután a szombati elődöntőben is fölényes sikert aratott a magyar női vízilabda-válogatott az U15-ös Eb-n, dr. Sike József együttese vasárnap este a kontinensbajnoki címért játszott a csoportkörben egyszer már legyőzött Oroszországgal. S mint akkor, most is hátrányból fordítva nyert a két dunaújvárosi játékossal felálló csapat.

Szentes – Az addigi fantasztikus szereplésének utolsó két legfontosabb lépése várt a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics szakmai stábját erősítő vezetőedző együttesére – munkáját két egykori újvárosi játékos, Zantleitner Krisztina és Zirighné Sós Ildikó segítette edzőként – a hazai kontinensbajnokságon.

A DFVE két játékosát – Kardos Laura és Kardos Dominika – soraiban tudó válogatott imponáló teljesítménnyel jutott el a végjátékig. A csoportban Görögország 10–6, Horvátország 17–8, Oroszország 15–8, a negyeddöntőben Hollandia 12–3. Szombaton aztán ismét a görögök jöttek a fináléért. Ellenük ismét parádés játékkal, védekezéssel és kapusteljesítménnyel rukkoltak ki a magyarok, és fölényesen nyertek. Görögország – Magyarország 5–11 (0–2, 1–2, 2–3, 2–4) Gólszerzőink: Hajdú K. 4, Lendvai N. 2, Varró E. 2, Sóti L. 1, Kardos D. 1, Tiba P. 1.

A vasárnapi döntőben aztán megint egy, egyszer már legyőzött csapat, Oroszország várt a lányokra, akik első nemzetközi világversenyükön egyből a legfényesebb érmet szerezhették meg.

Oroszország – Magyarország 6–7 (2–0, 1–2, 2–4, 1–1)

Magyarország: Torma – Zantleitner, Kardos L., Kardos D., Hajdú, Lendvay 1, Tiba 2. Csere: Varga (kapus), Lendvai 2, Kiss, Varró 2, Sóti, Bereczki.

A csoportmeccsen is az oroszok kezdtek jobban és most is, sőt az első negyed után 2–0-ra vezettek, Lendvai és Tiba góljával egyenlített a csapat, de az utolsó szó az ellenfélé volt a térfélcsere előtt, 3–2. A harmadik nyolc perc elején is akadozott még a gépezet, hiszen 4–2-re és 5–3-ra is a rivális lépett el. Majd összekapta magát a csapat, fantasztikus három perc alatt megfordította a mérkőzést, 5–6. Az utolsó negyed magyar és orosz kapufával kezdődött, majd hazai időkérés után sem sikerült betalálni. Az oroszok emberelőnybe kerültek, de Lendvai óriásit blokkolt a kapu torkában, a támadásunknál elvették a labdát a bírók, de kivédekezték a lányok az újabb rohamot is. Már csak három perc volt vissza, amikor Varró távolról hatalmas gólt ragasztott a pipába, 5–7. Torma megint kivédett egy emberhátrányos lövést, a megúszásnál az orosz kapus emberrel együtt szerelt, fokozódott a feszültség, főleg, hogy Shigina betalált. A maradék két percben azonban az Eb legjobb kapusának választott Torma lehúzta a rólót, így a magyar csapat kezdhetett hatalmas ünneplésbe. A medencébe ugró szakmai stáb részéről dr. Sike József vezényelte a Mi vagyunk a bajnok és a Hajrá, magyarok! rigmusokat.

A női szakág huszonhárom esztendő után szerzett utánpótlásban világversenyről aranyérmet.