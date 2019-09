Vereséggel nyitottak az U19-esek

A nyári szünet után beindult a hazai amerikaifutball-élet is. Az U 19-esek számára már elkezdődött a bajnokság.

A Dunaújvárosi Gorillaz együttesének fiataljai az idei szezonban is a Young Guns United gádáját erősítik. Az ifjúságiak vereséggel kezdték az őszi szezont.

Young Guns United – Fehérvár Enthroners 8–26 (8–6, 0–0, 0–0, 0–20)

A Young Guns a második fordulóban, szeptember 28-án a Budapest Cowbells utánpótlás csapata ellen játszik majd.

A felnőtt együttes számára még messze vannak az igazi tétmeccsek, ám a felkészülés érdemi szakasza hamarosan, szeptember 13-án, pénteken este fél hétkor kezdődik a Sport utca 1. szám alatt található pályán. Az első tréning egyben toborzó is, így a Gorillaz szakmai vezetése nagy szerettel lát mindenkit a gyakorláson, aki komolyan édeklődik a sportág iránt. Szintén a Gorillák közösségével kapcsolatos hír, hogy szépen épülget a hazai elitligát, a HFL-t megcélzó új klub a Dragons kerete is. Eddig több mint hatvan játékos jelezte csatlakozási szándékát, a közelmúlt közös edzésein pedig több Gorillaz játékos is részt vett.

A végére pedig egy, a válogatottal kapcsolat információ. A nemzeti csapatunk október 12-én, a Hidegkuti Stadionban a spanyolok ellen lép pályára Európa-bajnoki találkozón. SzSz