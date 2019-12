Vereség Gyergyóban is

A Gyergyói HK elleni mérkőzéssel folytatta az Erste Liga küzdelmeit ma este a Dunaújvárosi Acélbikák csapata, melynek a brassói “nullázás” után elsősorban a támadások befejezésén kellett javítania ahhoz, hogy legyen esélye a pontszerzésre a jó erőkből álló hazaiak ellen.

Az acélbikák honlapja szerint az első harmadban sajnos továbbra sem találták meg gólszerző ütőiket játékosok, s bár lehetőségük akadt arra, hogy vezetést szerezzenek, ez mégis a hazaiaknak sikerült a 15. percben Valdix révén, így a szünetre minimális hazai előnnyel vonultak a felek (1-0). A második felvonás elején két ajtó-ablak ziccert puskáztak el a mieink, s ezt a mi kapunk előtt üresen hagyott Vorobjev bosszulta meg a 22. percben, még nehezebb helyzetbe hozva ezzel a Bikákat (2-0). A folytatásban felváltva kerültek veszélybe a kapuk, de mintha meg lettek volna átkozva játékosaink, egyszerűen semmi nem jött be a gyergyói ketrec előtt, így hiába húzta le a rolót Hughson is, a második harmad is lőtt újvárosi gól nélkül ment le. – Vélekedik a DAB honlapja.

A 44. percben végre megtört az öt harmad óta tartó gólcsend, mert Pinczés Olivér beleérős találatával visszajöttek a meccsbe Miroslav Ihnacak tanítványai (2-1). A szépítő találat után Hughson több nagy védésére volt szükség ahhoz, hogy csak egy maradjon a hátrány. A hajrában Lendák lőtt óriási ziccerben kapuvasat, majd elcserélték magukat a mieink, s az 56. perc elején Ryan Rupert visszaállította a kétgólos hazai fórt (3-1). Ez sajnos meg is törte az Acélbikák gárdáját, akik egy fél perc alatt újabb két gólt kapva veszítették el végleg az esélyt a pontszerzésre, így hiába szépített az utolsó másodpercekben Turcotte, a vereséget már nem kerülhettük el (5-2).

Gyergyói HK – DAB 5-2 (1-0, 1-0, 3-2)

GYHK: Cooke – Góga (1), Rasulov (1), Péter (1), Rupert M. (1), Rupert R. 2, Bobcek (1), Ferenc, Daradics, Valdix 1, Vorobjev 1 (1), Kozma, Nagy (1), Benedek, Elekes 1, Sára (1), Barabás (1). Vezetőedző: Malcolm Cameron.

DAB: Hughson – Vuorijärvi, Kovács, Azari, Dansereau (1), Mazurek, Lendák, Baker, Turcotte 1, Silló, Németh, Dósa (1), Ambrus, Pinczés O. 1, Subotic (1), Tamás, Ráduly, Gebei, Gulácsi. Vezetőedző: Miroslav Ihnacak.