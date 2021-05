Végre közönséggel

Holnap 17 órától a Kisvárda ellen – hosszú idő után ismét nézők előtt – játszik a DKKA együttese. A város születésnapja alkalmából jelképes, hetven forint lesz a belépő. Közben újabb igazolást jelentett be a klub.

Ezt ne hagyja ki! Krákogva jelezte Karácsonynak Gyurcsány, ne feleljen az újságírói kérdésre (videó)

Három forduló van már csak hátra a bajnoki szezonból, ahol úgy alakultak a további eredmények, hogy a Dunaújvárosi Kohász akár még a nyolcadik helyet is megszerezheti. Pénteken az előttük két ponttal álló Kisvárda lesz az ellenfél, jövő szerdán a sereghajtó Békéscsaba, majd vasárnap a most velük azonosan álló Érd érkezik.

Gurics Attila klubmenedzser elmondta, a többi csapatnál pályára lépve látták, mekkora pluszerőt tud adni a hosszú idő után visszatérő közönség, ezért is döntöttek úgy, a Kohásznál szintén várják a szurkolókat.

– Persze, csak a jogszabályoknak megfelelően, azaz 18 év felett védettségi igazolvánnyal és személyazonosító okmánnyal. Ezenfelül azt is kérjük, hogy mindenki viseljen maszkot a csarnokban. Mivel tényleg azt szeretnénk, minél több drukker jöjjön ki, akik biztosan már nagyon ki vannak éhezve a mérkőzésekre, a lányok meg a jelenlétükre, támogatásukra, jelképes jegyárat állapítottunk meg. Ami a város megalapításának évfordulója alkalmából hetven forint lesz. Ez a két bajnoki mellett a ligakupadöntőre is érvényes – tette hozzá.

Közben újabb igazolást jelentett be a klub, a DKKA-hoz érkezik kölcsönbe a Győri Audi ETO KC tizenkilenc éves tehetsége, Farkas Johanna, aki 2017-ben az év serdülő játékosa lett, s rá egy évre profi szerződést kapott a Győrtől. Az idényben a Boglári Akadémia-SZISE csapatánál szerepel, szintén kölcsönben. Az irányító a bogláriaknál húzóemberré vált, együttese messze legeredményesebb játékosa a szezonban, eddig huszonhárom mérkőzésen százkét gólt termelt, amivel az NB I. góllövőlistáján a tizenötödik jelenleg. – Nagyon várom a közös munkát, a lányok és a stáb tagjai is nagyon szimpatikusak, úgyhogy mindent el fogok követni azért, hogy a csapat segítségére legyek és minél sikeresebb szezont fussunk. A Kohásznál sok a fiatal, tehetséges játékos, s akadnak rutinosabbak is, akiktől remélem, hogy rengeteget fogok tanulni, emellett várom már a találkozást a szurkolókkal is – üzent bemutatkozó videójában.