Végig röplabdásaink akarata érvényesült

A röplabda első osztály alapszakaszának B csoportjában vasárnap a Szolnoki RK vendégeként meggyőző játékkal diadalmaskodott a Dunaferr Sportegyesület csapata.

Jól kezdődött a találkozó a dunaújvárosiak számára, hiszen hamar előnybe kerültek, amit fokozatosan növeltek. A játszma közepén már ötpontos vendégvezetés szerepelt az eredményjelzőn. A játékrész hajrájában még egy lapáttal rátettek Tomanóczy Tibor tanítványai, így hét pont különbséggel nyertek. A második szett már nem indult olyan jól, mint az első. A házigazdák 4–2-es vezetését követően azonban rákapcsolt a Dunaferr gárdája, aminek köszönhetően az első technikai szünetben már náluk volt az előny. Ezt követően változatos játékot láthattak a nézők, de a végjátékban Mészáros Dömötörék jobban koncentráltak, és teljesen megérdemelten növelték az előnyt. A harmadik szett hozta a legnagyobb csatát. A játszma eleje ismét a szolnokiaké volt, de csak rövid ideig vezettek. A Dunaferr átvette a kezdeményezést és egészen a játékrész közepéig néhány ponttal vezetett is. A házigazdák azonban 16–16-ra egalizálták az állást, és a hajrá is szoros küzdelmet hozott. Az utolsó pillanatban azonban Laczi Dominik pontjával az újvárosiak diadalmaskodtak. Ez a győzelem azt jelentette, hogy az őszi szezonban már negyedik alkalommal múlták felül a Szolnokot. A dunaújvárosi együttes legeredményesebb játékosa ezúttal is Mészáros volt, aki tizennégy pontot szerzett. A megszerzett három ponttal a Dunaferr tartja dobogós helyét az alapszakasz B csoportjában.

Gulyás Ferenc: – Sajnos ezúttal nem azt láttam a csapattól, amit legutóbb a Pénzügyőr ellen. Nagyon bátortalanul játszottunk, a Dunaferr egyértelműen fölénk nőtt, és teljesen megérdemelten nyert. Tovább kell dolgoznunk, hogy partiban legyünk azokkal a csapatokkal, amelyek velünk nagyjából egyforma játékerőt képviselnek.

Tomanóczy Tibor: – A debreceni fiaskót sikerült kijavítanunk. Volt időnk felkészülni a találkozóra, amelyen végig mi voltunk előnyben, az akaratunk érvényesült. Most már készülünk a listavezető Pénz­ügyőr elleni vasárnapi hazai összecsapásra, ahol szeretnénk „megrángatni az oroszlán bajuszát”.