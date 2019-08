Véget ért a DECATHLON nyári felkészülési bajnokság

Nagyszerű hangulatú nyári bajnokságon vagyunk túl. Az immár nyolcadik alkalommal lebonyolított versengés ismét remek mérkőzéseket, nagyszerű gólokat hozott és sportos időtöltést nyújtott közel 200 amatőr labdarúgónak.

A heteken át tartó pontvadászat izgalmas találkozói a szokatlanul nagy melegben is a pályára szólított olyan csapatokat, akik azért neveztek be, hogy az őszi bajnokságra összeszokva, új játékosaikat beépítve készen álljanak. Hosszú ideje tapasztalható, hogy ezeket a törekvéseket kiválóan segíti a DECATHLON nyári felkészülési bajnokság és a csapatok szívesen élnek is ezzel a lehetőséggel. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és a sportáruház – mint ahogy a díjkiosztón is elhangzott – jövőre is meg kívánja majd rendezni ezt a méltán népszerű sorozatot. A dobogós csapatok ezúttal is szép serlegekkel és sportfelszerelésekkel gazdagodhattak, de elismerésben részesültek a legjobb csapatvezetők is. Folytatás tehát jövőre várhatóan hasonlóan jó kedvvel és fiatalos lelkesedéssel.

VIII. DECATHLON NYÁRI AMATŐR FELKÉSZÜLÉSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 2019

VÉGEREDMÉNY

1. HELY TÍZPRÓBÁSOK

2. HELY IRAPUATÓ

3. HELY B.T.MIRAGE

KÜLÖN DÍJAZOTTAK

CSAPATVEZETŐ TAPASZI JÓZSEF (TÍZPRÓBÁSOK)

100 % CSAPAT FEJÓ THERM KFT.

Forrás: DLSZ FB