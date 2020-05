Vége, törölték a teljes vízilabda-klubidényt

Ülést tartott hétfőn a Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége, amelyen arról határoztak, hogy minden korosztályban törlik a 2019/20-as szezont, nem hirdetnek eredményt. Így a DUE-Maarsk női csapata a korábban megszerzett kupaelsőség után a bajnokságban már nem küzdhet az aranyéremért.

Két fontos dolog is történt a dunaújvárosi vízilabdázók életében hétfőn: egyrészt újrakezdhették az edzéseket a Fabó Éva Sportuszodában, másrészt a Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége döntött a szezon további sorsáról, amit végül nem folytatnak, minden korosztályban lezárnak.

Vári Attila elnök a szövetség honlapjának a döntésről azt mondta, azt a női és férfi­klubokat tömörítő Liga javaslatát tiszteletben tartva hozták meg. Emellett egyeztettek a válogatottak és a klubcsapatok edzőivel, a támogatókkal is.

– Nagyon szerettük volna folytatni az utánpótlás- és a felnőtt-bajnokságokat is, de sajnos a kiírások és a sportév alapján annyira átnyúlnának a következő évadba, hogy ezt nem teszi lehetővé – nyilatkozta később Vári az M1 aktuális csatornán. Hozzátette, egyik sorozatban sem hirdettek bajnokot, mert szerették volna elkerülni a bonyodalmakat, hiszen a felnőttcsapatoknál a munkaszerződések a nyár közepén lejárnak, és az uszodák újranyitásának időpontja országszerte különböző. A nemzetközi kupaindulókról nem döntöttek, mert még várják az európai és a nemzetközi szövetség határozatait. A nőknél egyedüli magyar csapatként a DUE-Maarsk Graphics az Euroliga-negyeddöntő visszavágója előtt állt.

A következő szezon, amennyiben a lehetőségek engedik rendhagyó módon, nyáron a Magyar Kupával indulna. Amikor már mindenki megfelelő körülmények között tud készülni, utána legalább három-négy hét felkészülési időre lesz szüksége.

Korábban Vári Attila arról beszélt, valamilyen formában szeretnék lezárni a bajnokságokat, persze az érintettek konszenzusos megegyezésével, majd május elején Tóth Sándor a Liga elnöke nyilatkozta azt a vlv.hu-nak, egyetértés van abban, hogy nyáron játszani kellene. Ugyanitt vázolta a férfi- és női bajnokság lehetséges menetrendjét.

Majd Tóth a múlt héten már azt mondta a portálnak, megoldhatatlannak tartották a klubok szakmai vezetői, hogy úgy fejezzék be az ősszel megkezdett bajnokságot, hogy a szereplők jelentős köre megváltozik. Ezután abban a kérdésben kellett dönteni, hogy ahol éppen félbeszakadt a bajnokság, az legyen-e a hivatalos végeredmény. A nőknél eleve látszott, hogy ez a döntés irreális, hiszen Mihók Attila csapatának elmaradt mérkőzései voltak, emiatt csak a negyedik helyen állt a DUE-Maarsk, amikor a küzdelmek félbe szakadtak.