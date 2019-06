Vasárnap várják a Tour de Hongrie mezőnyét Földváron

Krists Neilands lett bajnok szerezte meg a győzelmet a Tour de Hongrie második szakaszán, s az összetettben is átvette a vezetést.

A magyarok közül Dina Márton a hatodik, Valter Attila a tizedik helyen ért a miskolci célba.

A lett bringás több mint egyperces előnybe került az összetettben, s ezt a pénteki két félszakaszon meg is őrizheti – Kazincbarcika és Tiszafüred között, majd Tiszafüred és Hajdúszoboszló között egyaránt a sprinterek csatája várható.

Ismét kitettek magukért a magyarok, ezúttal Dina Márton (Kometa Cycling Team) lett a hatodik, megőrizve ezzel a legjobb magyarnak járó fehér trikót, Valter Attila (CCC Development Team) pedig tizedikként ért célba, de az első bollyal futott be a Pannon Cycling Team két versenyzője, Filutás Viktor és Fetter Erik is.

Csütörtökön a negyvenedik Tour de Hongrie leghosszabb szakasza, a Balassagyarmat és Miskolc közötti 201 kilométer várt a mezőnyre, amely összesen 890 kilométert teljesít a vasárnapi székesfehérvári befutóig.

Az utolsó, Kecskemét–Székesfehérvár közötti, 169 kilométeres távot a dunaföldvári hídon keresztül, majd Előszállás és Alap felé haladva teszi meg a látványosan népes mezőny.

Dunaföldvárra a tervek szerint vasárnap dél körül érkezik a mezőny, a fogadásukra, áthaladásukra pedig készülnek, ezért minél több érdeklődőt várnak a Béke téri áruház elé. A helyi Löfan Mazsorett csapatai sorfallal várják a versenyzőket, előtte és utána pedig látványos műsorral szórakoztatják a közönséget a Béke téri parkolóban, ami vasárnap reggel 7 és délután 12.30 óra között le is zárnak a járműforgalom elől.

Mivel percre pontosan nem lehet kiszámolni a mezőny érkezését, ezért azt javasolják, érdemes már 11.30 óra körül megérkezni az áruház elé, hogy senki ne maradjon le az eseményről.