Vasárnap a listavezető MAC lesz a vendég

A hét második felére a bajnoki tabella első két helyezettje jutott a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozóinak az Erste Ligában.

Ma este lapzártánk után a címvédő Ferencváros-Telekom érkezett a Dunaújvárosi Jégcsarnokba, vasárnap 17 órai kezdettel pedig a listavezető MAC HKB Újbudát fogadják az Acélbikák.

A MAC első helye talán egy kicsit meglepetés (bár a vesztett pontokat tekintve a Corona Brassó az első), annak ellenére is, hogy a MAC egy éve még a szlovák Tipsport Extraligában játszotta a mérkőzéseit, vagyis egy erősebb bajnokságban, mint amilyen az Erste Liga. A koronavírus-járvány miatti bizonytalanságok miatt – például a Szlovákiába való beutazás, karantén – azonban a klub vezetése úgy döntött, a magyar bázisú nemzetközi ligában, az Erstében szerepel. Ide azonban egy gyengébb kerettel neveztek be, a Hokiklub Budapesttel fuzionálva, sok fiatal játékosnak lehetőséget adva a bizonyításra, leginkább az eddigi légiósok helyén.

A két csapat eddig kétszer találkozott egymással, és mindkétszer csak nagyon nehezen nyert a MAC. Dunaújvárosban 5–4-re, a Tüskecsarnokban pedig 4–3-ra – büntetőlövésekkel.

A hétvégén a juniorok is itthon játszanak, közülük többen a felnőttek között is érdekeltek. Ők szombaton 13 órakor a Ferencváros-Telekom gárdáját fogadják.

Vezető képünk archív.