Vas Márton kemény és igen megtisztelő feladatot kapott

A Magyar Jégkorong Szövetség decemberben írt ki pályázatot general manager (GM) beosztásra. A befutó a dunaújvárosi Vas Márton lett. A pályázat végeredménye talán azért is váratlan egy picit, mert az utóbbi időben a magyar jégkorongban szakmai oldalon a legmagasabb beosztásokat általában külföldiek kapták.

A megbízatás március 2-tól szól, de az új GM már kedden munkához látott, és részt vett egy vezetői megbeszélésen.

A Magyar Jégkorong Szövetség még karácsony előtt hirdetett pályázatot a general manageri pozíció betöltésére. A szövetség hivatalos honlapjának híre szerint ezt a pályázatot és vele a feladatot Vas Márton nyerte meg, ő lesz a GM a magyar válogatottak mellett. A 40 éves Vas Mártont játékosként és edzőként is mindenki ismeri, százhetvenötször volt válogatott, meghatározó embere, illetve csapatkapitánya is volt a szapporói, a zürichi, a krakkói és a szentpétervári együtteseknek. A válogatottságtól a 2016-os A-csoportos vb után vonult vissza, hokis pályafutását egy évvel később fejezte be.

Tizenhat évesen már játszott a Dunaújvárosi Acélbikák felnőttcsapatában, ahol nyolc szezont húzott le. Légióskodott Svédországban, Franciaországban, Németországban és Észak-Amerikában is.

Ezt követően előbb az U 18-as nemzeti csapatnak volt a másodedzője, majd két szezonon át irányította az U 20-as válogatottunkat, amellyel decemberben megnyerték a divízió 1/B csoportos világbajnokságot, feljutva a világ tizenhat legjobb csapata közé.

„A felnőtt férfi és női, valamint az U 20-as válogatott menedzsmentfeladatainak ellátása, a munka koordinálása, a szakmai programok megtervezése és végrehajtása lesz a fő feladatom, az utánpótlás-válogatottaknál pedig a fejlesztési igazgatóval összedolgozva tevékenykedem. Már a mostani világbajnokságok előtt megfigyelem, hogy melyik válogatott hogyan dolgozik, hogyan működik. A válogatottaknál is van egy büdzsé, amit a leghatékonyabban kell elkölteni, ezért is felel a GM” – mondta Vas Márton. Feladatához tartozik a munka- és pénzügyi terv kialakítása, valamint ő tesz majd javaslatot a szakmai bizottságnak a szövetségi kapitányok és a stábtagok kinevezésére is – nyilatkozta a szakember a szövetség honlapjának.

„Azt szeretném, hogy a személyiségemmel egy olyan csapatot építsünk ki, amilyen régen az a magyar válogatott volt, amelynek a csapatkapitánya lehettem. Egy összedolgozó, kemény, munkás és ügyes csapatot kívánok létrehozni.”

„Várhatóan ezt a szezont még befejezem az U 20-as csapatnál, majd az első feladatom az lesz, hogy megkeressem a saját utódomat, de a részleteket még meg kell ismernem” – mondta erről Vas Márton.

A szurkolók „Vasmarcija” igen komoly feladatot kapott, és örömteli, hogy az egykori dunaújvárosi jégkorongozók közül egyre többen kapnak egyre komolyabb feladatot a sportágban. Szinte nincs olyan magyar válogatott, ahol ne lenne egykori dunaújvárosi hokis, és a klubcsapatainknál is egyre többen jutnak bizonyítási lehetőséghez. Hogy mi az oka annak, hogy Dunaújvárosban nem jut nekik szerep, azt nem a mi tisztünk megítélni, de nem elképzelhetetlen, hogy a szurkolók szívesen látnák a városban az egykori kedvenceiket.