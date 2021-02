Vannak, akik még festik a korlátot a hajón!

Az elmúlt hetek tapasztalásai után kevesen gondolták volna, hogy a Dunaújvárosi Acélbikák olyan jó játékkal rukkolnak elő, mint tették csütörtökön este hazai pályán az Opten Vasas ellen.

Már csak azért is, mert arra gondolhatott a halandó, hogy ez a csapat már teljesen szétcsúszott. Utolsó helyen áll a tabellán, ketten, Kovács Bronson Zoltán és Hugo Turcotte arra kérte a klubvezetést, hogy közös megegyezéssel távozhassanak olyan csapathoz, amelyik biztos résztvevője a rájátszásnak. (A sérültekről nem is beszélve.) Annak a rájátszásnak, amely egyik helyének megszerzésére a Vasasnak komoly esélye van. Ezért várható volt, hogy a budapestiek, ha kell, vérüket adják a három pontért. Erre mit láthattunk? Egy motivált, keményen küzdő dunaújvárosi együttest, amely bedarálta ellenfelét, és 7–3-as győzelmet aratott. Ebben nagy szerepe volt Németh Péternek, aki klasszikus mesterhármast ért el. Mit értünk a klasszikuson? Manapság azt is mesterhármasnak ítélik meg, ha valaki egy mérkőzésen három gólt szerez. De a hagyományos, klasszikus mesterhármas az, amikor valaki úgy lő három gólt, hogy közben sem a saját csapatából, sem az ellenféltől senki sem talál be. Nos, Németh hét perc alatt „köszönt” be háromszor, amíg a többiek „csendben” voltak.

Leo Gudas vezetőedző hét junior korú játékosnak is lehetőséget adott – többen közülük még tizenévesek –, akik mindannyian kitettek magukért. (Pinczés Olivér gólt is lőtt.) Igen beszédes a csapat másodedzőjének, Borbás Gergelynek a mérkőzés utáni nyilatkozata: – Nagyon nagy bravúrnak tartom ezt a győzelmet, pláne, hogy csonka kerettel álltunk ki, mert néhány játékosunk úgy gondolta, nem érdemes már festegetni a korlátot egy süllyedő hajón. A helyükre lépő fiatalok megkapták a lehetőséget, és éltek is vele, ilyen küzdéssel és akarással akár a következő meccsen is lehet sanszunk.

Ez a találkozó vasárnap 17 órakor kezdődik a Dunaújvárosi Jégcsarnokban. Az Acélbikák ellenfele a Debreceni EAC lesz, amely legutóbb bravúros győzelmet aratott a listvezető FTC-Telekom otthonában (0–4). A DEAC jelenleg a tabella harmadik helyét foglalja el.