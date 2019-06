„Van hova fejlődnünk, és kijavítanunk a hibákat”

A csalódást keltő budapesti női vízilabda Világliga szuperdöntője után rövid pihenőt kapott a számos dunaújvárosi pólóst is soraiban tudó magyar válogatott. A világbajnokság három és fél hét múlva kezdődik a dél-koreai Kvangdzsuban.

Mint emlékezhetünk rá, a magyar nemzeti csapat hatodik helyen zárt a hazai rendezésű Világliga szuperdöntőben. Előzetesen a szakvezetés, a szurkolók és maguk a játékosok is reménykedtek abban, hogy Bíró Attila csapata éremért játszhat majd. Nem így történt, ami némi aggodalomra adhat okot a világbajnokság előtt, hogy közvetlen riválisaitól – például Hollandiától, Ausztráliától, Oroszországtól – is vereséget szenvedtek lányaink, pedig hazai környezetben játszhattak.

A tornát követően Bíró Attila sem volt elégedett, de leszögezte: összességében, nem szabad kétségbe esni az eredmény miatt.

„Az olasz csapatot, amely most szenzációsan játszott és csak a döntőben kapott ki az amerikaiaktól, idén már kétszer is legyőztük, ráadásul a torinói Európa Kupán idegenben vertük meg őket. A világbajnokságig hátralevő négy hétnek elégnek kell lenni arra, hogy összerántsuk a védekezésünket.” – jelentette ki. A szakvezető elmondta, a tanítványai most egy hét pihenőt kaptak, a jövő héten pedig folytatják a közös munkát. A gárda a Margitszigeten készül majd, ahol az Európa-bajnok holland, az olasz és a magyar Universiade-válogatott társaságában szerepel egy négyes tornán, majd nem sokkal a dél-koreai Kvangdzsuban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs vb előtt Japánba utazik, ahol a házigazdák mellett az ausztrálokkal tréningezik. A csapat július 11-én utazik át a Koreai Köztársaságba, ahol három nappal később a házigazdák ellen kezdi a vb-t.

„Egy rövid időszak most lezárult. Sajnos csak hatodikok lettünk a Világligán. Két hét pihenő után volt hét hét edzés, majd hat nap alatt hat meccs. Most jön egy kis pihenő, aztán folytatjuk a felkészülést a világbajnokságra. Nagyon kemény három hét vár ránk, van hova fejlődni, és javítani a hibáinkat.” – fogalmazott blogbejegyzésében a dunaújvárosiak kiválósága, Garda Krisztina, aki kemény hetekre számít a válogatottnál.