Változások voltak a csapatnál – mindenki tudja a feladatát

Teljes gőzzel készül a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata az Erste Liga szeptemberi rajtjára. Azari Zsolt klubelnökkel beszélgettünk arról, mit vár a legutóbbi csalódást okozó szezon után az új idénytől. (Márciusban nem jutott rájátszásba a DAB, végül az utolsó előtti, tizedik helyen végzett.)

Legutóbb március végén nyilatkozott lapunknak, amikor elmondta, filozófiaváltás lesz a csapatnál. Továbbra is fontos a felnőttegyüttes eredményessége, de a leglényegesebb az, hogy fizikailag és mentálisan is megfelelő játékosok tartozzanak a csapatukba nemcsak a felnőtteknél, hanem az utánpótlásban is.

– Abból kell kiindulni, hogy a felnőttcsapat nagyon népszerű, de az utánpótlás is rendkívül fontos, az utánpótlás-nevelésre sokkal több energiát kell fordítanunk, mint korábban. Emellett a klub egészének a működését is fejlesztenünk kell, ennek érdekében a személyi állományunkat megerősítettük, új sportszakemberek kerültek a klubhoz, új pozíciókat hoztunk létre. Például Schliszka Károly személyében általános sportigazgatónk lesz, ő gyakorlatilag a jobb kezem lesz. Kovács-Erdősi Vera rehabilitációs trénerként dolgozik majd a csapatnál. A szlovák, de legutóbb az osztrák Vienna Capitalsnál trénerkedő David Minarik lesz az U 12-esek és az U 14-esek vezetőedzője, de ő a teljes utánpótlásban korcsolyaoktatóként is dolgozik majd.

A felnőttcsapatot egy szlovák edzőpáros, Miroslav Ihnacak és Jan Vodila irányítja majd. Az utóbbi időben, legalábbis a felnőtteknél, a klub elfordult a szlovák vonaltól, hiszen volt svéd, cseh, finn, kanadai edző is a „nagyoknál”. Miért került újra előtérbe a szlovák szakmaiság?

– Nagyon sokat változott az utóbbi években a nemzetközi jégkorong. Nem lényeges már az, hogy ki, melyik országból jött, az a lényeg, hogy ki, milyen szakember. A mostani választásunkkor sem volt lényeges szempont a nemzetiség. A hokikultúra már jóval kevésbé kapcsolódik országokhoz, mint korábban, megnyíltak a határok, nemzetközi bajnokságok jöttek létre, mindenhol rengeteg a légiós, ezért a szakirodalom is nemzetközivé vált.

Az is változás, hogy a szlovák edzők, nem hoztak magukkal szlovák játékosokat, hiszen korábban az volt az általános, hogy mindenki a honfitársai közül választott légiósokat, olyanokat, akiket jól ismert, akikben megbízott…

– Egy-egy játékos leigazolásánál sem a nemzetiség számított, hanem olyan játékosokat kerestünk, akik a céljaink elérésben segíteni tudnak. Végül az elképzeléseinknek megfelelően alakultak a dolgok. A szlovák edzők senkit sem akartak ránk erőltetni, de végül a szerződtetéseknél közös döntéseket hoztunk velük.

Mi volt az elképzelés a magyar mag kialakításánál?

– A tavalyi keretből nem ragaszkodtunk mindenkihez, volt, és természetesen volt, aki távozni akart. Eddig kilencvenkilenc százalékban érett magyar játékosokat igazoltunk, most változtattunk ezen a téren is, fiatal, bizonyítani akaró magyarokra cseréltük le őket.

Mennyire kész a keret, hiszen ma már kezdődnek a jeges edzések?

– Nagyjából összeállt, a légiós kontingensünk betelt, augusztus tizedikén a Fehérvári Titánok ellen játsszuk az első felkészülési mérkőzésünket, ott már szeretnénk látni azokat, akikre a bajnokságban számíthatunk.

Sokakat meglepett, hogy a MAC szlovák extraligás csapatától sikerült visszacsábítani a közönség egykori kedvencét, Keegan Dansereaut. Nehéz volt?

– Jó ajánlatot tettünk, és ezt nemcsak az anyagiak tekintetében kell érteni. Vezér szerepet szánunk neki, felvázoltuk a körülményeket, a terveinket, és tetszett neki. Azt is szeretném megjegyezni, ő maga fogalmazott úgy, amióta Magyarországon játszik, Dunaújvárosban érezte a legjobban magát.

Az utánpótlásra nagy hangsúlyt szeretnének fektetni, milyen változások történtek ezen a téren?

– A legutóbbi szezonban sajnos szinte semmilyen eredményt nem értünk el, egyik korosztályban sem. Komoly változás, hogy a junior csapatunk alaposan megerősödött, ez annak is köszönhető, hogy a huszonegy évesek is játszhatnak ebben a korcsoportban, ezért nagy átjárás lesz a felnőtt és az U 20-as együttes között, eddig nem létező versenyhelyzet alakulhat ki. A juniorok vezetőedzője Jan Vodila lesz, Borbás Gergely, aki már korábban irányította a DAB felnőttegyüttesét is, most az U 16-ért, és az U 18-ért lesz felelős, de rá továbbra is számítunk a junioroknál és a felnőtteknél is.

Komoly változás az is, hogy Vladimír Babic, aki több korosztálynál is dolgozott a szakosztályban, most a szövetség alkalmazásába került. Rá milyen feladatok várnak?

– Babic a szövetség erőtérprogramjának a dunaújvárosi vezetője lett, a térség jégkorongklubjainak a mentorálása a dolga. Tőle azt várjuk, hogy ebben a beosztásában a dunaújvárosi hokinak fedezzen fel tehetségeket, és a szövetség által meghatározott célok elérésében segítsen Dunaújvárosban.