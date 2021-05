Válogató kezdődött, hogy ki induljon az olimpiai kvótákért

Szerdán és csütörtökön rendezik meg a kajak-kenu versenyzők számára az első olimpiai válogatót és pót­kvalifikációs válogatót, amelyen a Dunaújvárosi KSE hat kenusa is rajthoz állt. Közülük tegnap csak Slihoczki Ádám jutott be a C-1 1000 méter döntőjébe, ahol a felnőttek között élete eddigi legjobb egyéni eredményét érte el. Az esélyesnek tartott Kiss Balázs és Hajdu Jonatán a nagy szélnek is tulajdoníthatóan csak a B-fináléban evezhetett.

Hosszú szünet után szerdán az első komoly megmérettetés várt a sportág képviselőire. A Maty-éren a két nap során azért szálltak vízre az egységek, hogy eldöntsék, a jövő heti, szintén szegedi, európai olimpiai pótkvalifikációs versenyen és világkupán ki szálljon harcba a nemzetközi mezőnnyel a még hiányzó olimpiai kvótákért. Magyarország eddig tizenhárom tokiói hellyel rendelkezik, ezt szeretnénk még minél többel megfejelni. Kenu egyesben álltak rajthoz a szerda délelőtti előfutamokban a DKSE sportolói, akik közül előzetesen Hüttner Csaba szövetségi kapitány Bodonyi András mellett Kiss Balázst tartotta esélyesnek a győzelemre. Sajnos Kiss nem tudott jó előfutamot evezni a szeles pályán, jelentős hátránnyal csak negyedik lett, klubtársa, Horváth Benedek előtt. A következő futamban Slihoczki Ádám nagyot ment, hiszen a győztes Bodonyitól minimálisan lemaradva második lett, ezzel pedig fináléba jutott, így ő képviseli Magyarországot a pótkvalifikáción. Ugyanitt Kovács Máté hatodikként ért be a célba. Az utolsó futamban Hajdu Jonatán a továbbjutó helytől nyolc másodperccel lemaradva harmadik lett. A délután döntőkre a szél még erősebben fújt, de Slihoczki az elemekkel is sikeresen megküzdött, hogy aztán a nyertes Bodonyi mögött három és fél másodperccel beérkezve, harmadik helyet szerezzen. Az utána következő B-döntőt Hajdu Jonatán kiváló pályát menve megnyerte, méghozzá sokkal jobb idővel, mint amit Bodonyi evezett, Kiss pedig itt is negyedik lett. A nap során Kulcsár Dorina C-1 200 méteren előfutamában a hetedik helyen végzett, számára tapasztalatszerzés volt a verseny. Molnár Gergely edző lapunknak elmondta, Slihoczkinak bravúros eredménye született, aminek igencsak örül és ez egy értékes helyezés. Amennyiben ma a párosban is hasonlóan szerepel, a jövő heti világkupára is helyet válthat magának. – Hajdu remekelt, esetében szinte biztosra veszem, látva az időeredményt, megverte volna Bodonyit, ezért sajnálom az elrontott délelőtti előfutamot. Bízom benne, a szövetségi kapitány ezt is figyelte. Kiss Balázs kicsit mélypontra került, holott otthon jobb időket produkált, bár őt zavarta a viharos szél és a hullámok. Abban is biztos vagyok, ha ez a pálya pont fordítva állt volna, akkor úgy nyer, mint a huzat, ilyen szél mellett. Ez persze, szerencse kérdése is, de formája alapján mindketten jobb szereplésre számítottunk – tette hozzá. Elértük Slihoczki Ádámot is, aki értelemszerűen nagyon boldog volt, hiszen a felnőttek között egyesben élete eddigi legjobb eredményét érte el. – Valaki kedden ezt mondja nekem, biztosan nem hiszem el. Miután bejutottam a döntőbe, úgy voltam vele, teher nélkül kiadok magamból mindent, aztán akár még a dobogó is meglehet. Sikerült. Nagyszerű pályát mentem, és őszintén mondom, annak még jobban örülök, hogy páros társam, Szőke Attila második lett, nagyon megérdemelte. A körülmények valóban nem voltak ideálisak, nagyon erős szél fújt, de ezzel igyekeztem nem foglalkozni. Azért mi nagyon sokat edzünk hasonló, rossz körülmények között a Dunán, tehát hozzá vagyok szokva. Remélem ez a siker a mai páros előtt jó előjel – nyilatkozta. A C-2 1000 döntőjében három egységben lesz DKSE-kenus, azonban itt csak tájékoztató verseny lesz, mert tavalyi teljesítménye alapján az Adolf Balázs, Fejes Dániel duó már biztos indulója a pótkvalifikációs viadalnak.