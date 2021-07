Valódi futballünnep volt ismét a II. Koncz Bertalan Emléktorna

Ragyogó sporthétvégét tudhat maga mögött Nagyve­nyim, amit valószínűleg ismét nagybetűvel írnak a település focitörténetébe. Vasárnap a község sportpályáján egész napos tornát láthatott a labdarúgást szerető közönség. A többi között az Újpest öregfiúk-csapata is gálameccset játszott a helyiekkel.

Ezt ne hagyja ki! A momentumos Cseh Katalinhoz köthető cégek kaphatták a 4,5 milliárdos uniós támogatást

Hat község, Solt, Előszállás, Mezőfalva, Vácrátót, Szabadbattyán és Nagyvenyim csapatainak játéka szórakoztatta az eseményen a közönséget. A futballisták pályára lépését ünnepélyes megnyitó előzte meg, ahol Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere, Konczné Bójás Magdolna, Koncz Ferenc özvegye és a nagyvenyimi csapat elnöke, Gászler Ferenc köszöntötte a résztvevőket.

Beszédében a polgármester kiemelte a falu sportban elért fejlődését, ami nem jöhetett volna létre olyan önzetlen és elhivatott emberek segítsége nélkül, mint Koncz Bertalan.

– Az előrelépés természetesen csak a múltból táplálkozhat, ezért is fontos, hogy emléket állítsunk a településért, a közösségért sokat dolgozóknak. A sport megtanít a becsületes küzdelemre, megmutatja a fiataloknak, hogy eredményt csak munkával lehet elérni – hallhattuk a mérkőzéseket felvezető percekben.

A településvezető után Gászler Ferenc megköszönte a csapatok részvételét, majd ismertette az emléktorna menetrendjét, ami szerint harminc perces körmérkőzéseken dőlt el, ki viheti haza a torna vándorserlegét. Az együttesek összecsapásai alatt azonban nem csak a pályán történtek nyújtottak remek szórakozást, hanem a rendezvényre családostul kilátogató egykori futballisták, törzsszurkolók, vendégek találkozásai, beszélgetései is nagyszerű hangulatot, élményt nyújtottak.

Köztük is az egyik felemelő pillanat volt Reith János búcsúmérkőzése, aki két év után köszönt el a nagyvenyimi gárdától. A csapatnál töltött időre így emlékezett: – A bajnoki cím elérése érdekében Gaszler Ferenc hívására érkeztem erősítésnek. Kiváló társaságba csöppentem, könnyen be tudtam illeszkedni. A belső védő posztján igyekeztem a bajnoki elsőség elérését támogatni. A pontrúgásoknál pedig gólt is szerezhettem néhányszor, ami külön öröm volt az itt töltött idő alatt. A jövőben a nagypályának búcsút intek, és a perkátai kispályás csapatnál rúgom majd a labdát.

A torna délutáni különlegességeként ismét az a ­gálameccs szolgált, ahol a nagyvenyimi öregfiúk és az újpesti öregfiúk húztak focicipőt. A vendéglátók részéről Gyalus Zoltán, Horváth Attila, Pap István, Freud Krisztián, Zemankó Zoltán, Sarok Norbert, Pénzes Balázs, Orosz István, Miklós István, Barics Péter, Kirchner Ferenc, Fodor Szabolcs, Szalai Norbert, Sebestyén Zsolt, Vejtei Kornél, Magda Csaba, Csizmadia György és Král László összeállításban álltak kezdővonalhoz. Az újpestieknél Ambrus Imre vezetésével Szűcs László, Jenei Sándor, Kerényi Norbert, Vermes Krisztián, Novota Zoltán, Kiss Gábor, Széki Attila (Curtis), Véber György, Tamási Zoltán, Balaskó Iván, Kvasz Krisztián, Óvádi László, Zámbó Sándor, Erős Károly és Freud Gábor öltött mezt. Az összecsapás végül 4–2-es Dózsa-győzelemmel zárult.

A meccs után az Újpesttől Óvádi Lászlót kérdeztük a venyimi vendégségről: – Szívesen jöttünk, hiszen a helyiek mindent megtesznek, hogy a játékosok és a közönség is jól szórakozzon. A mi korosztályunk egyébként arról híres, hogy ha a lila mezt fel kell húzni, akkor munkát, nyaralást is félbeszakít, és megy a hívó szóra. Ahogy ebben az esetben is jöttünk Nagyvenyimre. Csodálatos a hangulat, igazi futballfesztivált teremtettek a szervezők – fogalmazott lapunknak.