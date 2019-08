Úsznak és eveznek a Balcsiban

A Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület vezetősége úgy döntött, hogy a 2019/2020-as szezonra való felkészülést utánpótlás csapataival idén rendhagyó módon a Balatonon kezdi. Részben az uszodahiány okozta nehézségek miatt, illetve a környezetváltozásnak az edzésmunkára való pozitív hatása miatt döntöttek így.

Több mint 100 játékos és edzőik, oktatóik „költöztek” Balatonvilágosra erre az időszakra.

Majd a felnőttcsapat egyelőre még foghíjas kerete is a magyar tengernél vetette bele magát a munkába, és a hullámokba is, nem éppen strandolás céljából. Ugyanis az edzésprogramban – tavalyhoz képest van, amiből dupla az adag – szerepel a többi között a Balatonvilágosról Balatonaligáig tartó úszás, visszafelé pedig ugyanezen táv megtétele kajakkal. Emellett Sárbogárdon az uszodában lábtempós lövőedzéseket is végeznek egy-egy alkalommal. Természetesen nem marad el a fizikai erősítés sem, ezen felül pedig még egy Balaton körüli kerékpártúra is „színesíti” a lányok felkészülési programját.