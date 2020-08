Ünnepség után újabb fölényes győzelem a kupamérkőzésen

A hétfői Magyar Kupa-siker után kedden ünneplés várta a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics képviselőit, ugyanis a Magyar Vízilabda Szövetség a világjárvány miatt ekkor köszöntötte az előző időszak eredményes válogatott csapatait. Aztán mindezt keretbe foglalva, csütörtökön újabb győztes kupameccsel zárták a heti feladatokat a lányok a III. Ker. TVE ellen.

A Magyar Vízilabda Szövetség a 2020 januári, budapesti Európa-bajnokság után szerette volna megünnepelni az elmúlt időszak sikeres válogatottjait, de a világjárvány közbeszólt. Az elhalasztott gálaestet végül kedden rendezték meg Budapesten az Europa Congress Centerben.

– Vannak ugyanis olyan pillanatok, amikor meg kell állni, amikor ünnepelni kell. Amit ez a vízilabdacsalád véghezvitt, arra joggal lehetünk mind büszkék! Mind a tízezer igazolt sportolónk, a kétezer közreműködőnk és a sok ezer szurkolónk, hiszen az ő „Hajrá, magyarok” buzdításai is benne vannak a sikerekben. Köszönöm mindenkinek a közös munkát, az eredményeket! – idézte a szövetség honlapja Vári Attila MVLSZ-elnököt.

A díjátadón a DUE-­Maarsk Graphics jelenlegi keretének több játékosa is érdekelt volt, illetve Mihók Attila vezetőedző. A felnőttválogatottal Eb-bronzérmet szerzett Gurisatti Gréta, Garda Krisztina és Szilágyi Dorottya vehetett át elismerést, illetve az akkori csapattag, Vályi Vanda, aki eligazolt. A Mihók Attila vezette női Universiade-­együttest pedig története során megszerzett első aranyérme alkalmából ünnepelték, a sikerből a mesteren kívül a mostani gárdából Brezovszki Gerda, Garda Krisztina, Mucsy Mandula, és a nyáron eligazolt Kiss Alexandra is kivette részét, továbbá a klub új masszőrje, Almási-Szabó Marcella.

Az ünnepséget követően aztán újra a munkáé volt a főszerep, hiszen a lányok csütörtökön ismét Magyar Kupa-csoportmeccset játszottak, ismét hazai pályán, és ezúttal is zárt kapuk mögött. Az ellenfelet jól ismerhette a társaság, hiszen a felkészülési időszakban sokat kétkapuztak egymás ellen.

DUE-Maarsk Graphics – III. Kerületi TVE 16–5 (3–2, 4–1, 4–2, 5–0)

DUE-Maarsk: Magyari – Szilágyi 5, Gurisatti 5, Horváth 1, Mahieu 1, Garda 1, Ziegler 1. Csere: Balog (kapus), Mucsy, Brezovszki 1, Sajben N., Szellák 1, Huszti V., Szabó. Vezetőedző: Mihók Attila.

III. Ker. TVE: Pápai – Cittrenden 1, Pap, Kisteleki D. 2, Illés H. 1, Kudella 1, Pál. Csere: Koppány, Nagy, Hajdú. Vezetőedző: Lukács Dénes.

Gól emberelőnyből: 5/10, illetve 2/8.

Gól ötméteresből: 2/2, illetve 1/1.

Az első negyedben 3–1-re ellépett a hazai együttes, azonban elég volt pár hiba, és egy ötméteressel egyre zárkóztak a vendégek, Mihók Attila pedig sárga lapot kapott. A szünetben a mester a rossz döntésekre hívta fel a figyelmet, illetve a nagyobb koncentrációra.

Ennek szellemében folytatódott a játék, a jó védekezéseket eredményes befejezések követték a válogatott sor – Gurisatti, Szilágyi, Horváth – részéről, s máris megnyugtató előnyt mutatott az eredményjelző. Az elképzelt taktika jól működött – ez volt az első meccs, amikor készült a csapat az ellenfél játékosaiból –, így egyre inkább nyílt az olló a két együttes között. Ugyan néha még látszott, hogy hosszú ideig nem volt játékban a társaság, de a feladatokat jól megoldották. Ezt jelezte az állás is, hiszen a harmadik negyed végére már 11–5-re hízott az előny.

A záró nyolc percben ezúttal nem jött a korábbi meccseken látható kiengedés, az egyre jobban fáradó vendégek már nem tudták bevenni a dunaújvárosi kaput. Ellenben a DUE-Maarsk sorra építette támadásait, és a hibátlan mutatóval záró Gurisatti három, illetve Szilágyi és Szellák egy-egy találatával kialakult az újabb fölényes sikert hozó végeredmény.

A folytatásban, az első kör zárásaként jövő héten kedden 19.30 órától a fővárosban a BVSC lesz az ellenfél a csoportrangadón, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti majd. Aki ott nyerni tud, az nagy lépést tehet az első hely megszerzése felé.

A másik ágon három mérkőzés után hibátlanul az ­UVSE áll az élen, második a héten a Fradit legyőző Eger három győzelemmel és egy vereséggel, amelyet a zöld-fehérek követnek, igaz két mérkőzéssel kevesebbet játszva.

Jól megoldották a lányok a taktikai feladatokat