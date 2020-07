Újrakezdték – félszáznál is több érmet szereztek a Dunaferr úszói

Hosszú idő után újra úszóversenyt rendeztek a Fabó Éva Sportuszodában a múlt héten, ahol a Jövő Bajnokai program két régiójának képviselői mellett az innen érkező klubok sportolói vettek részt. A 249 induló között természetesen ott voltak a Dunaferr SE versenyzői, akik hatvannál több érmet tempóztak össze, de minden induló csak dicséretet érdemel, hiszen a többi között számos egyéni csúcsot úsztak a hazaiak.

Kezdjük újra! – ez volt a mottója a múlt heti seregszemlének, ami a pandémia, illetve a karantén-időszak után az első jelentős megmérettetés volt Dunaújvárosban. Az eseményre a közép-dunántúli és a pesti régió képviselői érkeztek, harminc klubból. Az indulók között voltak az egyesületek Jövő Bajnokai programjának kiválasztottjai is, ez a Dunaferr SE esetében nyolc úszót – Kovács-Seres Hunor, Horváth István, Horváth Hanna, Hromek Dóra, Kenyér Lilla, Szabó Bernadett, Deményi Zsombor és Kurucz Péter – jelentett. Rajtuk kívül persze a dunaújvárosi szakosztály összes sportolója rajtkőre állt.

– Nagyon vártuk már ezt a pillanatot, és azt is, hogy versenyt rendezhessünk, hiszen az uszoda felújítása miatt a 2018/19-es év is teljesen kimaradt nekünk ebből a szempontból. Az újrakezdés után sportolóink számára tizedik hete tart már a felkészülés, a monoton napokat sikerült most megtörni, hiszen a gyerekek számára mindig az jelenti a legnagyobb motivációt, hogy megmérethessék magukat ellenfeleikkel szemben. Főleg, hogy ez hozza ki belőlük az egyéni rekordokat, ami most is így volt, rengetegen döntötték meg saját csúcsaikat, ami kiváló visszaigazolása volt az elmúlt időszak sok edzésének. Nagy nap volt ez az elsőseink számára is, akiknek 50 méter háton és gyorson bemutató úszást rendeztünk, életükben először teljesítettek ilyen távot ilyen versenykörülmények között. Nagyon ügyesek voltak, óriási tapsot kaptak.

Aztán mindenkivel, végig felfelé elégedettek vagyunk, nagyon jó hangulatú napot sikerült zárnunk. Aki keményen végigcsinálta az elmúlt időszakot, az most már láthatta is az eredményét ennek – mondta érdeklődésünkre Bene Vera szakosztályvezető, aki egyben a JB program közép-dunántúli régiójának is a vezetője.

– Azt nem tudom megmondani, hogy a kényszerszünethez képest most hol tartanánk, mert ezt senki nem tudja. Az biztos, hogy mindenkit csak dicsérni tudott, hiszen a dobogós helyek mellett számtalan egyéni csúcsuk született.

A szakember közölte, egy hét múlva Százhalombattán rendezik meg e verseny második fordulóját, amit a pesti régió szervez, az lesz a következő céljuk. Az ottani programban lesz átfedés a dunaújvárosival, de rendeznek olyan számokat is, amit itt nem. Azaz máris adott lesz a lehetőség mindenki számára, hogy tovább javítson eredményén ezen a versenyen, ami a nyári felkészülés utolsó állomása lesz. Utána mindenki kap egy kis pihenőt, hogy aztán újult erővel vágjanak neki a munkának az őszi feladatokra.

A Dunaferr SE dobogós eredményei.

200 méter fiú vegyes, 2003 és idősebb korosztály: 3. Dort Máté. 2004-2005 korosztály: 3. Horváth István. 2006-2007: 1. Kovács-Seres Hunor. 2008-2009: 1. Bor Tamás, 2. Kurucz Péter.

200 méter lány vegyes, 2003 és idősebb korosztály: 1. Fekete Dóra.

50 méter fiú gyors, 2006-2007-es korosztály: 3. Kovács-Seres Hunor. 2008-2009: 2. Bor Tamás. 2011 és fiatalabb: 3. Horváth-Sipos Bulcsú.

50 méter lány gyors, 2003 és idősebb: 2. Lack Bianka. 2010: 2. Fási Jázmin.

100 méter fiú hát, 2003 és idősebb korosztály: 2. Farkas Botond. 2006-2007: 1. Kovács-Seres Hunor. 2010: 2. Kovács Botond, 3. Nagy Péter. 2011 és fiatalabb: 3. Podhorszki Hunor.

100 méter lány hát, 2010: 2. Nagy Emma, 3. Nagy Amira.

4×50 méter fiú gyorsváltó: 1. Dunaferr SE IV-V. (Farkas Botond, Hegedűs Kristóf, Kovács-Seres Hunor, Dort Máté). 1. Dunaferr SE II-III. A: (Daru Zétény, Virág Bence, Bor Tamás, Deményi Zsombor), 2. Dunaferr SE II-III. B: (Kristóf Levente, Nyikes Levente, Vágó Patrik, Csehák Erik), 3. Dunaferr SE II-III. C: (Markovics Benedek, Kurucz Péter, Nagy Márk, Kovács Máté).

4×50 méter lány gyorsváltó: 2. Dunaferr SE IV-V (Fekete Dóra, Horváth Hanna, Kenyér Lilla, Lack Bianka), 2. Dunaferr SE II-III. A: (Szabó Bernadett, Gál Dóra, Kántor Viktória, Zsigmond Gréta).

50 méter fiú pillangó, 2004-2005: 3. Horváth István. 2006-2007: 2. Kovács-Seres Hunor. 2008-2009: 1. Kurucz Péter, 3. Bor Tamás. 2010: 2. Kovács Botond, 3. Nagy Péter. 2011 és fiatalabb: 2. Po­dhorszki Hunor, 3. Horváth Barnabás.

50 méter lány pillangó, 2003 és idősebb: 2. Lack Bianka, 3. Fekete Dóra. 2010: 3. Nagy Emma.

100 méter fiú gyors, 2006-2007: 3. Kovács-Seres Hunor. 2008-2009, 2. Bor Tamás, 3. Nyikes Levente. 2010: 3. Virág Bence. 2011 és fiatalabb: 2. Horváth-Sipos Bulcsú.

100 méter lány gyors, 2003 és idősebb: 2. Lack Bianka. 2010: 2. Nagy Amira.

50 méteres fiú hát, 2003 és idősebb: 2. Farkas Botond. 2004-2005: 2. Horváth István. 2006-2007: 3. Kovács-Seres Hunor. 2010: 2. Kovács Botond, 3. Nagy Péter. 2011 és fiatalabb: 2. Horváth-Sipos Bulcsú, 3. Podhorszki Hunor.

50 méter lány hát, 2006-2007: 2. Kenyér Lilla. 2008-2009: 2. Gombos Kerubina, 3. Szabó Bernadett. 2010: 1. Nagy Amira, 2. Nagy Emma. 2011 és fiatalabb: 2. Pintér Anna.

4×100 méter fiú gyorsváltó: 1. Dunaferr SE IV-V. (Horváth István, Eszenyi Ábel, Dort Máté, Farkas Botond).

1. Dunaferr SE II-III. A: (Daru Zétény, Virág Bence, Bor Tamás, Deményi Zsombor), 2. Dunaferr SE II-III. B: (Markovics Benedek, Kurucz Péter, Vágó Patrik, Csehák Erik), 3. Dunaferr SE ll-lll. C: (Kristóf, Levente, Nyikes Levente, Kis Benedek, Kovács Máté).

4×100 méteres lány gyorsváltó: 2. Dunaferr SE II-III. A: (Szabó Bernadett, Gál Dóra, Kántor Viktória, Zsigmond Aletta), 3. Dunaferr SE II-III. B: (Vass Bianka, Nagy Emma, Sztankó Zina és Nagy Amira).