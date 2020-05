Újra ott akar az lenni olimpián, de ezúttal már versenyzőjével

Vajda Attila, a Dunaferr SE olimpiai bajnok kenus edzője lehetett azon kevesek egyike, akik az elmúlt időszakra örömmel is tekinthetnek, ugyanis megszületett kislánya. Emellett azért az sem volt rossz, hogy tanítványaival szigorú előírásokkal, de tudott edzeni. S ha már egy évvel elhalasztották az olimpiát, az ő szempontjukból ez egyáltalán nem hátrány.

– Köszönöm szépen, második gyermekem, Hanga Véda március 27-én született meg, s persze ennél nagyobb öröm nem érheti az embert. Imádjuk, szeretjük, jól néz ki, olyan nyugodt, mint én… Pető Zsolt szakosztályelnök segített az edzéseim levezénylésében, így az első egy hónapot szinte végig Szegeden tudtam tölteni, a lehető legtöbb segítséget igyekeztem nyújtani az anyukának. A kislány nem kérdés, kenus lesz, az, hogy jobbos vagy balos, majd attól függ, akarok-e menni vele párost. Vagy ő velem. Mostanában el szoktam menni evezni, edzeni is, tehát a formámat igyekszem tartani, hiszen megcéloztam az olimpiát! Csak nem magammal, hanem a versenyzőmmel – felelte gratulációnk után vidáman Vajda Attila, akit azért kerestünk, mert kedden Szolnokon az első edzésversennyel elkezdődik a jövő évi olimpiai pótkvalkifikációs versenyen való részvételre hajtó egységek tesztelése. A cél, hogy minden olyan számban, amiből Magyarország még nem szerzett helyet a 2021-es ötkarikás játékokra, a lehető legtöbbet megszerezzük. Ebben érdekeltek a Dunaferr SE kenusai is.

– Eme öröm mellett azért volt rossz hír is, többek között egy évvel elhalasztották az olimpiát, a részvételért, illetve a kvóták megszerzéséért versenyzői is harcban voltak és vannak.

– Ha már így alakult, kizárólag szakmai szempontból, ez nem baj, sőt, hiszen nyertem egy évet. Amikor átvettem a fiúkat, akkor fél évem lett volna, hogy valami olyat alkossak velük, hogy kijutnak Tokióba. Hiszek a csodákban, de varázsló nem vagyok, nehéz lett volna azt mondani, ez teljes mértékben reális cél. Most viszont kicsit közelebb kerülünk ehhez, hogy lesz még ennyi időnk. Igaz, kellett ehhez a koronavírus. Ez az időszak pont arra jó, hogy nyugodt körülmények között tudunk dolgozni, igaz, a motivációt így nehéz fenntartani, de ebben segítenek ezek az edzésversenyek, amikre lehet programokat felfűzni.

– Az elmúlt időszakban a teljes sportélet leállt, az edzések jórészt egyéni és online gyakorlásokra korlátozódtak. Milyen munkát tudtak végezni?

– Szerencsés helyzetben voltunk, mert a Dunaferr SE felnőtt versenyzőinek megvolt a lehetősége, hogy vízre szálljanak. Így nekem is volt munkám. Még a járvány előtt elmehettünk melegégövi edzőtáborba, majd itthon karantén körülmények között volt lehetőségünk erre, ami előtt koronavírus teszteken is átestünk. Továbbá külön engedélyt kaptunk a hatóságtól, hogy kimehessünk a Dunára. Természetesen kiscsoportos foglalkozások formájában, az egészségügyi előírásokat és szabályokat maximálisan betartva dolgoztunk, ami a mai napig így van. Tehát esetünkben nem kellett eldobni a lapátot, nyilván visszább vettünk a tempóból és mások lettek a célok, de tudtunk dolgozni. Ellentétben más nemzetekkel, ahol szó szerinti kijárási tilalom volt érvényben, velük szemben nagy előnybe kerültünk.

– A versenyzőket miként érintette, hogy mindent át kellett írni és idén tulajdonképpen a szegedi, nem olimpiai számok vb-je lehet az egyetlen komoly verseny? Amelybe esetleg világkupaként beleillesztik az ötkarikás távokat is.

– Kezdetben biztos nehéz volt, sőt, láttam is rajtuk, olyan motiválatlanokká váltak. Egy pillanatra! Aztán belátták, nem baj az, hogy nem most májusban kell odaállni a tétversenyekre, mert voltak bennem még hiányérzetek, függetlenül attól, hogy Hajdu Jonatánnal az addigi munka nagyon jól sikerült. Azért említem csak őt, mert Kiss Balázs az alapozó időszak után visszament kollégámhoz, Molnár Gergelyhez és vele dolgozik. Balázzsal megbeszéltük, hogy azokkal a protokollokkal szemben, ami alapján Hajdut most készítem, neki kicsit másra van szüksége.

– Mit jelent ez a másfajta munka, amit említett?

– Elég tudományosan felépített edzésprogramokat állítok össze, orvosi háttérrel. Hat hetes ciklusokban méréseket végzek, konzultációkat tartok kardiológusokkal, edzéselmélet kutatókkal, mérnökökkel. Ezt az irányt átvettem és próbálom bevinni a sportba. Hajdu esetében úgy látszik, ez működik, mert jó eredményeket hozott. Egyébként semmiféle harag nincs Balázzsal, hiszen ugyanazt csináljuk, ő a bevált módszer mellett tette le a voksát, mi ezzel a másikkal folytatjuk.

– Szolnokon kedden C-2 1000 méteren is lesznek versenyek, mindenki ott lesz tőlünk?

– Jonatán nem indul, mert új párja – akivel benevezték a versenyre – Fejes Dániel meggondolta magát, és mégis korábbi társával szeretné kipróbálni magát első körben, ezért visszaléptünk. Jeleztem a szöveségi kapitánynak, hogy nem állunk oda, mert egy-két hét alatt nem lehet felkészülni egy új társsal, erre legalább egy hónap kellett volna. Nem indítom „Jonit”, hogy azért érje kudarc, mert egy félkész egységgel indulunk. Egyesben nevezünk, de az két hétre a párosokra lesz, egyébként ilyen ütemezésben mennek majd ezek a felmérők. Ezen az első megmérettetésén még nem az lesz a cél, hogy nyerjen, most kezdtünk el gyorsítani. Azt szeretném megnézni, a modell, ami szerint dolgozunk, hozza-e az elvárásokat, vagy szükséges a finomhangolás. Így holnap Kiss Balázs Dóri Bencével és Slihoczki Ádám Kocsis Ádámmal áll rajthoz.

– Korábban Hajdu és Kiss összetérdelt kipróbálni magukat, végül miért nem maradtak együtt? Illetve házon belül nem találtak másik partnert?

– Technikailag nem lettek volna rosszak, láttam bennük fantáziát, de valahogy nem voltak egy hullámhosszon. Vannak tervek, hogy klubon belül jó lenne egy páros egység, az aki most az ő szintjükhöz tudna érni, Slihoczki Ádám. Ő viszont most Kocsis Ádámmal szeretné magát kipróbálni, akivel tavaly az Eb-n szerepelt. Aztán neki is lesznek még további próbálgatási lehetőségei, nem kizárt, hogy házon belül valamelyik fiúval összetérdel. Nincsenek itt bezárt ajtók, most bőven van időnk mindenre. Valóban lehet jót alkotni, tesztelni, minden teher nélkül.

– Kenuban egyes ezer méteren sincs még kvótánk, Hajdu esetében ez, vagy a páros lesz a prioritás? Korábban az előbbi volt az.

– Most is első körben az egyes teljesítménye a legfontosabb. Ez azért van így, mert ha itt fel tudjuk hozni arra a szintre, amivel legalább az első három közé tud érni itthon, akkor azzal nagymértékben meg tudjuk alapozni a párost. Akkor már csak az a kérdés, hogy a társ is hasonló szintre kerüljön. Meghatároztunk fejlesztési területeket, az elmúlt hét hónapban ezek közül egy kapott kiemelt figyelmet, azt monitoroztuk, elemeztük és markáns változást tudtunk itt elérni. Azt gondolom, ami eddig hiányosság volt, azt most feltöltöttük tartalommal és eredményeket tudtunk benne elérni, fejlődést hozni. Most jön a versenyidőszak, el kell jutni arra a szinre, hogy végigmenjen úgy, hogy az első három között legyen, vagy akár a győzelemért harcolhasson. Amennyiben ez megvan, akkor a páros, ami időben rövidebb, ennek alapján nem lehet gond. Csak ehhez kell az a társ, akivel közösen is ki tudják hozni a maximumot. Egyébként olimpiai kvótát kettesben könnyebb szerezni, szólóban több a rivális, nagyobb a felelősség.

– Egyesben a tavalyi világbajnoki induló, Kiss Tamás visszavonult, egy komoly riválissal kevesebb…

– Ez tény és való. Beszélgettem vele Dél-Afrikában, meg tudom érteni, hogy abbahagyja. Azonban összeségében telteljesen mindegy, hogy van-e Kiss Tamás, vagy nincs, mert mindenkit meg kell verni. Maximum lélektani előny lehet, de riválisból van bőven így is elég. Elsődlegesen nem az ellenfelekre készülünk, hanem a távra, hogy időben, taktikailag és energetikailag úgy össze legyen rakva, ahogyan kell. Egyelőre még nem tudni, mely versenyek döntenek a pótkvalifikációs indulásról. Azt hallottam, ha az augusztus végi országos bajnokságon valaki nagy fölénnyel nyer, akkor jó esélye lehet erre. Ez nem biztos, hogy jó, mert sok minden történhet még a hátralévő időben, vagy ha valaki előre megkapja az indulás lehetőségét, belekényelmesedhet a folytatásba. Saját példámat tudom citálni: ha 2004-ben Joób Márton az Eb-n nem borul a vízbe a negyedik helyről, akkor esélyem nem lett volna kijutni az athéni olimpiára és hazajönni egy bronzéremmel.

– Szeptemberben elvileg Szegeden a nem olimpiai számokban megrendezik a világbajnokságot. Jonatán 200 méter egyesben indul? Mert erről a távról teljesen leállt, miután kivették az olimpiai programból.

– Abszolút nem gondolkodunk ebben, a tavalyi szegedi vb-re is úgy állt oda, hogy háromszor mentünk pályát. Az elő- és középfutamban, aztán a fináléban, ahol eddigi legjobb eredményével ötödik lett. Hajdunak van egy olyan képessége, ami ma Magyarország egyik leggyorsabb kenusává teszi, hogy elképesztő robbanékony. Nyilván, ha úgy alakul kipróbáljuk, de ismét nem készül rá. Hiszen ahogyan mondtam, olimpiára szeretnék menni, amihez ezúttal a versenyzőmre is szükségem lesz.