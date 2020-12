Újra ismételjük magunkat: most már muszáj győzni!

A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozói vasárnap este a Titánokat fogadják a Dunaújvárosi Jégcsarnokban Erste Liga-mérkőzésen (17 óra, Erste Liga TV). A találkozót a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendezik meg.

Már egy ideje saját magunkat ismételgetjük, de most is azzal kell kezdenünk, ha vasárnap nem verik meg a Titánokat a dunaújvárosiak, akkor lemondhatnak a bajnoki rájátszásról. Vagyis vereség esetén valami csodára, valami elképzelhetetlen feltámadásra lenne szüksége az Acélbikáknak ahhoz, hogy az alapszakasz után az első nyolcban végezzen.

A Titánok együttese esélyesebbnek tűnik, mint a DAB, – legutóbb Győrben is simán győzött (7–2). A dunaújvárosiak az utóbbi hetekben pocsék formában játszanak, egymás­után kapják a nagy zakókat. Legutóbb a Vasastól kaptak ki 6–1-re, vagyis a korábban a mezőny két leggyengébb csapatának tartott Titánoktól és Vasastól összesen tizenhárom gólt gyűjtöttek be.

Tizenhárom kapott gól a Vasas és a Titánok ellen

Leo Gudas együttese – igaz, a cseh szakember csak egy hete vette át az Acélbikák irányítását – tizenhat meccset játszott, és még egyet sem nyert meg rendes játékidőben, vagyis egyetlen egy hárompontos győzelme sincs. Ezt pedig egyedül mondhatja el magáról a mezőnyben.

De evezzünk egy kicsit vidám vizekre! A felnőttek sok örömet nem okoznak mostanában a dunaújvárosi hokiszurkolóknak, de végre az utánpótlásban van minek örülni. A junior válogatottat irányító Horváth András – a Dunaferr egykori klasszisa – kijelölte a válogatott keretet. 2002-es játékosokból álló társaság december 16. és 19. között készül együtt a Tüskecsarnokban.

„Mivel minden idei világbajnokságot töröltek, arra a döntésre jutottunk, hogy előrehozzuk a korosztályváltást” – kezdte indoklását Horváth András. – A 2001-es születésű játékosok kezét továbbra sem szeretném elengedni, mindegyikükkel egyeztetek, és számíthatnak a segítségemre a jövőben. Azokat, akik kiemelkedően teljesítettek az elmúlt időszakban, Sean Simpson figyelmébe ajánlottam a felnőttválogatott keretébe – nyilatkozta a kapitány a Magyar Jégkorong Szövetség honlapjának.

A keretben két DAB-hokist is találunk: a védő Gebei Bence és a csatár Barna Dávid is ott lesz a Tüskecsarnokban. A csapatnak van még egy dunaújvárosi tagja, Horváth András segítője egykori csapattársa, minden drukker Godója, Ladányi Balázs.