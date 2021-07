Újoncként a katedráról a focipályára

Női játékvezetőket bemutató sorozatunk befejező részének riportalanya Vaskó Eszter, aki az idén kezdett ismerkedni az asszisztensi feladatokkal. A bajnokság vége előtt két héttel léphetett elsőként pályára, így különösen érdekes lehet, miként került a partvonal közelébe.

– Családból, a gyerekkorból hoztam magammal a sport, azon belül is a labdarúgás iránti vonzalmat. Szerencsémre olyan környezetben nőhettem fel, ahol szüleimmel rendszeresen látogattunk sportrendezvényeket szurkolóként, rajongóként. Tehát nagyon régi vágyam teljesült, mikor az újságban találkoztam a játékvezetői képzés felhívásával. Egy pillanatra elgondolkodtam, hiszen felnőtt fejjel belevágni egy gyerekkori álom megvalósításába, azért nem mindennapi dolog. Aztán úgy döntöttem, miért is ne? Ráadásul nemcsak a sport iránti rajongás kaphat így nagyobb fordulatot, de be is tekinthetek a kulisszák mögé. Jobban és mélyebben is megismerhetem azokat a folyamatokat, amelyek a futballt mozgatják. Az idén tehát belevágtam életem nagy kalandjába, és sikeresen teljesítettem az első lépcsőfokhoz szükséges vizsgát. Annyira friss a „jogosítvány”, hogy a riport megszületése előtt még csak egy mérkőzésen próbálhattam ki magam – kezdte a beszélgetést.

– Milyenek voltak az első pályára lépés élményei?

– Természetesen nagyon izgultam, mellette viszont ugyanakkora kíváncsisággal is vártam. Talán még látszott is rajtam a lámpaláz. A sportvezető és a játékvezető kollégák alaposan felkészítettek, mire számíthatok, így a kezdeti félelmet sikeresen leküzdöttem. Mivel sorsolás alapján állnak össze a játékvezetői stábok, az is külön élmény, mindig más és más partnerekkel dolgozhatok.

– A szurkolók miként fogadták?

– Úgy éreztem, sokkal toleránsabbak a hölgyekkel szemben.

– Mi a végső cél, meddig szeretne eljutni?

– Jelenleg a partjelzői feladatok legjobb elvégzése van szem előtt. Nyilván az idő előrehaladtával és a megfelelő lépcsőfokok teljesítésével a bírói játékvezetés. Ez utóbbi cél elérése időben mindenkinél más.

Vaskó Eszter tehát teljesen új a pályán. A feladatmegoldásban jó eséllyel támaszkodhat civil hivatására, ahol szintén emberekkel foglalkozik. Nevezetesen a sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolában gyógypedagógusként dolgozik. Az első mérkőzése az utánpótlásban a Seregélyes–Dunaújváros U19-es korosztályos találkozó volt, amiről nagyon szép emlékekkel térhetett haza.

Játékvezetőket bemutató sorozatunk ezzel lezárult. Legközelebb a futballpályákon találkozhatunk majd a hölgyekkel. Az egymással küzdő csapatok mellett talán ők is megérdemlik a szurkolók támogatását.