Újabb vereség az Acélbikáknál

Mindössze egy lőtt gólnak örülhetett együttesünk Debrecenben, s ez most sem volt elég a pontszerzéshez.

Az Újpest elleni súlyos hazai vereség után Debrecenben korcsolyázott jégre ma este fél héttől együttesünk, melyben újra pályára léphetett Somogyi Balázs, aki éppen a két gárda legutóbbi meccsén szenvedett kéztörést. Miroslav Ihnacak együttese nem kezdett olyan rosszul, mint tette azt az Újpest ellen, ám hiába játszott némi mezőnyfölényben, sem egyelő létszámban, sem első emberelőnye alatt nem talált kapuba. A debreceniek sajnos jobban éltek lehetőségeikkel, s Novotny 14. percben szerzett góljával megszerezték a vezetést, így hiába lőtt közel kétszer annyit kapura ellenfelénél a DAB, mégis a DEAC vonulhatott 1-0-s előnnyel az első pihenőre. – Tájékoztat a csapat honlapja.

A második felvonás dereka felé közeledve Vokla is bevette Hugshon ketrecét, így kétgólos hátrányból kellett volna visszakapaszkodnia az Acélbikáknak (2-0). A Debrecen azonban nagyon zártan védekezett, nem igazán engedte el ketrecéig a Bikákat, akiknek az sem segített, hogy első soros csatáruk, Mazurek a 34. percben úgy összeakasztotta a bajszát Andrej Markovval, hogy mindkét játékos végleges fegyelmit kapott. A harmadból hátralévő időben a mieink és a Debrecen is egy-egy alkalommal játszhatott emberelőnyben, de újabb találat már nem született, így a záró etap előtt továbbra is a vendéglátók álltak közelebb a sikerhez.

A harmadik felvonásban próbálkoztak ugyan a Bikák, ám a 47. percben végleg eldőlni látszott a találkozó, mikor Mazzag használt ki egy késleltetett kiállítást, s tekintve, hogy a mieink továbbra is hadilábon álltak a gólszerzéssel, már csoda kellett volna ahhoz, hogy visszajöjjenek a meccsbe (3-0). Az 51. percben Silló végre megtörte a mieink igen hosszú gólcsendjét, így újra felcsillant a remény a pontszerzésre. A hajrához közeledve előbb Németh kiállítása miatt kellett védekeznie a mieinknek, majd az Acélbikák kerültek fórba, de újabb találat már egyik oldalon sem született, így végül a Debrecen örülhetett a 3-1-es sikernek, amivel megelőzte együttesünket a tabellán, s feljött az Erste Liga negyedik helyére.

DEAC – DAB 3-1 (1-0, 1-0, 1-1)

DEAC: Hetényi – Filbrandt, Kiss, Essery, Kozma, Sági, Léránt, Vokla 1 (1), Izacky (1), Mazzag 1 (1), Novotny 1 (1), Markov, Sándor, Kuleshov, Molnár, Salló. Vezetőedző: David Musial.

DAB: Hughson – Kovács B., Vuorijärvi, Azari, Dansereau, Mazurek, Baker, Lendák (1), Silló 1, Somogyi (1), Turcotte, Dósa, Hruby, Kovács E., Németh, Pinczés O., Hüffner, Ráduly, Gebei, Tamás. Vezetőedző: Miroslav Ihnacak.