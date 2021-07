Újabb tehetséges játékos jön a DAB-hoz

Ezt ne hagyja ki! Nem érheti kritika a genderőrületet a közösségi platformokon

dunaújváros – Lőczi Árpád személyében újabb tehetséges hokissal erősítette meg játékoskeretét a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorong-együttese – számolt be minderről a klub honlapja.

A MAC saját nevelésű játékosa 2017-ben mutatkozott be a felnőttek között, egy évet játszott kölcsönben a Vasas csapatánál, majd a 2018/2019-es szezonban lehetőséget kapott a MAC extraligás együttesében, de ebben a HK Budapest színeiben az Erste ligában is játszott.

Az igazolásról a játékost is megkérdezék, így nyilatkozott az acelbikak.net portálnak: – Úgy gondolom, hogy mindenki életében szükség van a változásra, és nálam ez a pillanat most jött el. Olyan csapatban szerettem volna játszani, ahol akár fiatal magyarként is lehet meghatározó szerepkörben játszani. A város sem lesz ismeretlen számomra, mert tizenhárom évesen játszottam egy évet Dunaújvárosban. Akkoriban a szurkolók is fergeteges hangulatot csináltak a csarnokban, remélem, jövőre sem lesz ez másképp. Elégedett lennék, ha egy olyan csapat alakulna ki, amely az első meccstől az utolsóig a maximumát nyújtja, és ezáltal sikerül meglepetéseket okoznia a ligán belül.